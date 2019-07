Kate Middleton, ritocchini con il baby botox? Interviene il Palazzo

editato in: da

Kate Middleton, prima e dopo le gravidanze

Kate Middleton, 37 anni, si sarebbe sottoposta a ritocchini di baby botox.

Questa l’ipotesi avanzata dal Dr Munir Somji della Dr Medi Spa Clinic, che su Instagram ha condiviso due foto della Duchessa di Cambridge, confrontandole tra loro, e a commento ha scritto: “La nostra Kate ama il baby botox”. Poi ne ha approfittato per promuovere il trattamento estetico proposto dalla sua clinica, dimostrando quanto è efficace nel ridurre rughe e segni post-gravidanza.

Il messaggio social, dall’evidente fine commerciale, ha fatto letteralmente infuriare il Palazzo che è intervenuto con una comunicazione ufficiale per smentire il Dr Somji, affermando che le sue dichiarazioni sono categoricamente non vere e che “la Famiglia Reale non sostiene mai alcuna attività commerciale“.

In un primo momento i commenti al controverso post sono stati disattivati, ma molti sudditi si sono indignati per l’accaduto, criticando la mossa del medico che intendeva sfruttare l’immagine di Kate che adora fare la mamma. A questo punto è intervenuto anche il responsabile marketing della Dr Medi Spa, Sammy Curry, giustificando l’espressione “nostra Kate”, nel senso di “Kate del Regno Unito”, senza intendere che la Duchessa è cliente della clinica. Ha dichiarato pure che il medico ha trovato efficace confrontare le foto di Lady Middleton per mostrare gli effetti del baby botox.

Questo trattamento è identico al normale botox, ma il processo di iniezione è diverso. Nel caso del baby botox la quantità di sostanza iniettata è minore rispetto alla procedura tradizionale. Il risultato è più naturale e attenuato e permette di sollevare ed lisciare la pelle del viso, per esempio sulla fronte o intorno alla bocca.

Il post su Kate Middleton è stato poi definitivamente rimosso dalla pagina Instagram del Dr Somji, ma resta la foto del fidanzamento di Meghan Markle. E qualche follower commenta: “Ha usato un bel po’ di botox”. In quel caso il Palazzo non è intervenuto.

Ufficialmente, Kate si avvale solo di una crema contenente botulino e dell’olio di corallo naturale.