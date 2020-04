Kate più rilassata senza Meghan: il nuovo look della Duchessa

editato in: da

Kate Middleton sta sfruttando appieno l’uscita di scena del principe Harry e soprattutto quella di Meghan Markle: non è sfuggito infatti, agli osservatori più attenti, che la Duchessa di Cambridge è tornata a un look più semplice ora che la cognata non è più un membro effettivo della monarchia.

Per gli esperti reali non ci sono dubbi: il cambiamento di aspetto di Kate non è una casualità, ma è dovuto al fatto di non dover più competere con la Markle. Fonti interne hanno riferito al The Sun che Kate si sarebbe sentita un po’ “intimorita” dalla presenza di Meghan, a tal punto da modificare il suo guardaroba e le sue scelte riguardo al trucco: le due Duchesse sono sempre state messe a paragone ma spesso ad apparire più a suo agio era la moglie di Harry, che sembrava stupire ovunque andasse.

Del resto non dobbiamo dimenticare che la Markle, prima di diventare Duchessa del Sussex, aveva una carriera a Hollywood ed era abituata a stare sotto i riflettori. Una volta entrata a far parte della famiglia Reale, Meghan sembrava il perfetto tassello mancante, tuttavia le tensioni non hanno tardato ad arrivare: nonostante etichette e rigide regole, dopo l’addio alla Corona è calato il gelo tra le due cognate, che non hanno più motivo di nascondere l’astio presente tra loro.

“Sicuramente ha attraversato una fase due anni fa in cui sembrava leggermente intimidita da Meghan”, ha dichiarato la fonte, che ha continuato affermando: “Temeva che si facessero dei paragoni tra loro e che Meghan fosse quella più glamour e popolare”.

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di allontanarsi – adesso la coppia vive a Los Angeles con il figlio Archie – sembra che Kate sia più rilassata: secondo le fonti infatti avrebbe detto alla sua truccatrice Arabella Preston di voler tornare a un look “molto più semplice, con meno trucco sugli occhi, colori più chiari per le labbra e smalti dai toni più neutri”.

Persone vicino alla Duchessa avrebbero rivelato anche che, da quando i Sussex se ne sono andati, l’atmosfera generale è notevolmente migliorata: la Middleton si mostra meno stressata e più felice, come nelle ultime apparizioni in pubblico.

Nel frattempo, insieme al Principe William, trascorre la quarantena con i piccoli George, Charlotte e Louis nella tenuta di Anmer Hall: i Duchi di Cambridge stanno dimostrando di essere perfetti e impeccabili nei loro impegni di corte, dedicandosi anche a distanza ad attività benefiche.