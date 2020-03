Kate Middleton ricicla il cappotto di 13 anni fa e ignora Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton perfetta col cappotto di 13 anni fa

Kate Middleton continua il suo tour in Irlanda recandosi con William alla Savannah House, una casa-famiglia per ragazzi senza casa o che hanno problemi di alcol e droga. Mentre il Principe ha tenuto un discorso sulla salute mentale, la Duchessa di Cambridge ha cucinato con tanto di grembiule, giocato a ping pong e si è intrattenuta coi giovani ospiti.

Kate si è presentata all’appuntamento con un look casual. Dopo il vestito da quasi 2mila euro di Alessandra Rich e l’abito glitter copiato a Beatrice di York, Lady Middleton ricicla il cappotto color crema di Reiss, indossato ben 13 anni fa e le sta a pennello, nonostante il tempo trascorso e tre gravidanze.

Kate si mostrò infatti nel lontano 2007 con quel cappotto a doppio petto alla festa per i 30 anni di Peter Phillips, quando non era ancora fidanzata di William. In seguito, indossò svariate volte il capospalla. In occasione del suo 26esimo compleanno nel 2008 e nell’aprile dell’anno successivo alla cerimonia della RAF col Principe.

Lady Middleton non si sbaglia a riproporre ancora una volta il cappotto che le sta un incanto. E quando se lo toglie, rivela una classica camicia in seta nera a pois bianchi, di cui possiede una versione in verde, pantaloni skinny e stivaletti di Russell & Bromley.

Il delicato tour in Irlanda si sta rivelando un grande successo per la Corona inglese, turbata dagli scandali che hanno colpito la Famiglia Reale, tra questi la clamorosa separazione di Harry e Meghan dalla Monarchia. Proprio in questi giorni, il Principe è tornato a Londra dove ha avuto un lungo colloquio con sua nonna, la Regina Elisabetta, pronto ad accoglierlo di nuovo. A breve è attesa anche Lady Markle in Gran Bretagna, la quale pare proprio non voglia avere più nulla a che fare con Buckingham Palace.

Quando Meghan rimetterà piede in Inghilterra, probabilmente il 5 marzo, Kate e William non ci saranno ad accoglierla. Non si sono fatti alcun problema a ignorare il ritorno della cognata, forse per l’ultima volta a Londra, fissando il viaggio in Irlanda proprio nei giorni in cui sono stati programmati gli ultimi impegni di Corte per i Sussex.

Se il timore dei Duchi di Cambridge era all’inizio quello di essere messi in ombra da Harry e Meghan, sono bastati tre appuntamenti a Dublino per dissipare ogni paura.