Kate Middleton ricicla l’abito di 6 anni fa e incanta. Ma dimentica un dettaglio

editato in: da

Kate Middleton ricicla l’abito di Jenny Packham e non sbaglia

Kate Middleton e William hanno partecipato alla serata di gala per i Tusk Conservation Awards.

La Duchessa di Cambridge è incantevole con l’abito lungo, color petrolio, firmato Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite che l’ha vestita anche il giorno della presentazione al mondo di Louis. Lady Middleton abbina il vestito a una clutch sempre dello stesso marchio e a un paio di sandali-gioiello di Jimmy Choo, mentre gli orecchini pendenti appartenevano alla Regina.

A dir la verità, il look di Kate è un riciclo. Lo aveva sfoggiato nel lontano 2012 per un concerto all’Albert Hall. Oggi è perfetta come allora, nonostante siano passati sei anni e abbia vissuto tre gravidanze. Certo, avrebbe potuto fare qualche cambiamento per rinfrescarlo, mentre l’unica novità lampante è la pettinatura. Se in passato ha preferito un raccolto elaborato, adesso ha scelto di portare i capelli sciolti.

Lady Middleton è comunque impeccabile se non fosse per un piccolo dettaglio. Sul dito di una mano è ben visibile infatti un cerotto. Non è la prima volta che in pubblico si mostra con un cerottino sulle dita. Se ha reso di tendenza la manicure naturale, adottata perfino da Letizia di Spagna, forse sarebbe meglio che curasse di più la pelle per evitare di trascurare questi particolari non proprio eleganti.