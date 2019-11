Kate Middleton, la regola ferrea che impone ai figli George e Charlotte

editato in: da

Kate Middleton nei giorni scorsi ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un meraviglioso abito di Alexander McQueen. Il capo in questione è stato scelto dalla Duchessa di Cambridge in occasione della Royal Variety Performance, evento al quale ha presenziato in compagnia del marito e che si è svolto presso il London Palladium Theatre.

Durante questa serata di beneficenza molto amata dai membri della Royal Family, Kate e William hanno incontrato diverse star, tra cui il cantante Robbie Williams e gli artisti del cast di Mary Poppins. Anche il cantante Rod Stewart avrebbe dovuto esibirsi, ma ha dovuto rinunciare all’ultimo a causa di un’infezione alla gola.

Chiacchierando con i membri del cast del musical dedicato alla bambinaia più famosa del mondo, i Duchi di Cambridge hanno raccontato che i loro due figli maggiori, il Principe George e la Principessa Charlotte, adorano lo spettacolo.

Parlando con Zizi Strallen, stella 29enne del teatro londinese e interprete proprio di Mary Poppins, William ha dichiarato di apprezzare molto anche lui il musical, la cui prima rappresentazione in scena risale ormai al 2004.

L’attrice Petula Clark ha poi invitato la Duchessa di Cambridge a portare i bambini a vedere lo spettacolo. Kate ha replicato affermando che al suo primogenito e alla piccola Charlotte la cosa piacerebbe molto. La Duchessa di Cambridge ha però fatto presente che, durante la settimana, George e Charlotte devono attenersi a una routine specifica.

Secondo la corrispondente reale Rebecca English, penna del Daily Mail, Kate avrebbe replicato a Petula che ai suoi figli piacerebbe tanto vedere lo spettacolo, ma che non possono stare alzati fino a tardi quando il giorno dopo hanno scuola.

La serata presso il Palladium Theatre di Londra ha fatto parlare anche per via del gossip sulla presunta quarta gravidanza della Duchessa. La sera del 19 novembre l’attenzione era particolarmente alta in quanto, nel 2014 e nel 2017, Kate ha partecipato all’evento in dolce attesa di Charlotte e del Principe Louis.

Lo scorso anno è stata invece la volta di Meghan che, incinta di Archie, ha sfoggiato un outfit da molti giudicato non adatto all’occasione. Tornando a Kate, l’abito in pizzo del compianto stilista inglese non ha lasciato intravedere alcuna forma in grado di far pensare a un quarto Royal Baby in arrivo.