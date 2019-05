Kate Middleton: la Regina le fa un regalo inaspettato, poi fugge da Meghan Markle

editato in: da

La Regina Elisabetta fa un regalo inaspettato a Kate Middleton, poi fugge da Meghan Markle.

L’ottavo anniversario delle nozze con William è stato particolarmente speciale per la duchessa di Cambridge, che ha ricevuto un riconoscimento molto importante da parte di The Queen. La Sovrana ha deciso di nominarla Dama di Gran Croce. Si tratta della più alta onorificenza dell’Ordine vittoriano concessa solamente a pochissime persone. Basi pensare che Filippo, consorte di Elisabetta, ha ricevuto la nomina solamente nel 2017, mentre lo stesso onore è toccato esclusivamente ad Harry, il principe Andrea e Camilla, duchessa di Cornovaglia.

L’onorificenza ha un sapore speciale per Kate Middleton e dimostra ancora una volta il legame fortissimo con la nonna di William, che ha sempre mostrato grande rispetto e benevolenza nei confronti della duchessa di Cambridge. D’altronde il suo comportamento è stato sempre impeccabile e, a differenza di Meghan, Kate tiene molto alle tradizioni ed è impegnata costantemente a rispettare l’etichetta reale.

Il riconoscimento come Dama di Gran Croce è stato annunciato da un comunicato di Buckingham Palace in cui è stata sottolineata l’importanza dei “servizi resi alla sovrana”. L’onorificenza verrà consegnata a Kate nel corso di una solenne cerimonia che, secondo le prime indiscrezioni, si terrà il prossimo 3 maggio a Windsor.

Nel frattempo Elisabetta II ha raggiunto Frogmore Cottage. Secondo quanto riporta The Sun, la Sovrana avrebbe fatto visita a Meghan Markle ed Harry, ufficialmente per scoprire la nuova dimora della coppia, ma per molti il motivo dell’incontro sarebbe un altro.

La Regina avrebbe raggiunto la residenza in incognito per conoscere il bisnipotino, nato da qualche giorno. Si tratta della verità oppure dell’ennesimo falso allarme? Di certo da giorni si registrano movimenti sospetti intorno a Frogmore Cottage: dall’ambulanza davanti al cancello alla polizia che ha percorso la strada sino all’ospedale (facendo ipotizzare il travaglio).

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà, anche se gli ultimi eventi sembrano riaccendere la rivalità fra Kate e Meghan. Baby Sussex infatti potrebbe essere già nato, ma anche venire alla luce il 2 maggio, il giorno del compleanno della piccola Charlotte, che in quel caso dovrebbe dividere i festeggiamenti con il cuginetto.