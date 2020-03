Kate Middleton è già Regina: foto private su Twitter dalla tenuta di campagna

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private

Kate Middleton, insieme a suo marito William, è diventata il volto ufficiale della Monarchia. Per questo condivide foto private dalla sua dimora del Norfolk su Twitter, proprio come fa la Regina Elisabetta da Windsor.

Ora che l’emergenza sanitaria ha costretto la Sovrana alla quarantena, mentre il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e quindi è in isolamento e Harry è in Canada, tocca sempre più ai Duchi di Cambridge fare le veci di Sua Maestà. Una prova impegnativa per William e Kate che però fino a ora si sono dimostrati all’altezza.

Anche con l’ultimo espediente di pubblicare sulla loro pagina Twitter alcune immagini private che rivelano come stanno trascorrendo la quarantena, sempre al lavoro e impegnati a sostegno del loro Paese.

Lady Middleton è ritratta col suo tailleur rosa del potere (GUARDA LE FOTO), lo stesso che ha indossato per l’ultima uscita pubblica, mentre al suo tavolo da lavoro è intenta a parlare con alcune delle associazioni benefiche di cui è patrona. Per altro, in questi giorni difficili in cui si trova con la famiglia ad Anmer Hall nella tenuta di campagna, ha raccolto ben 5 milioni di sterline a sostegno della salute mentale.

Anche William è impegnatissimo e nella foto scattata alla scrivania anche lui è al telefono, in costante contatto con le Fondazioni che lavorano per il benessere dei sudditi.

Persino i figli dei Duchi di Cambridge, George, Charlotte e Louis, sono coinvolti per infondere calma e positività nel Paese. E così eccoli sorridenti, mentre applaudono medici e infermieri per il loro coraggio e il loro servizio.

I Royal Baby stanno bene e una fonte vicina ai Cambridge ha riferito al Sun che si stanno godendo il giardino della tenuta. Arrampicate e altalene fanno parte delle loro attività quotidiane, mentre mamma Kate prende nota di tutto quello che fanno e di come crescono. Per altro il 23 aprile il piccolo Louis compirà 2 anni.