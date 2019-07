Kate Middleton e la Regina Elisabetta soffrono dello stesso disturbo

editato in: da

Kate Middleton e la Regina Elisabetta condividono un piccolo segreto, decisamente fastidioso: la cinetosi, un disturbo di cui soffrono entrambe.

Definito comunemente “mal d’auto“, la cinetosi (o chinetosi) è un problema che accomuna le due donne più importanti d’Inghilterra. I suoi sintomi sono nausee, giramenti di testa e malessere generale, provocato dalle oscillazioni dell’auto, del treno oppure della carrozza su cui spesso Kate e la Regina sono costrette a salire.

L’ultima volta è accaduto durante la cerimonia del Trooping The Colour dove la duchessa di Cambridge, arrivata in carrozza insieme a Meghan Markle, è apparsa piuttosto tesa. Tutta colpa della cinetosi e delle sue conseguenze che, secondo i media inglesi, avrebbero stremato la povera Kate.

Il disturbo infatti non ha una cura, ma si possono assumere dei farmaci per alleviare i sintomi. Peccato che fra gli effetti collaterali dei medicinali ci sia la sonnolenza, una condizione che i membri della famiglia reale non possono permettersi.

Per questo motivo Kate è costretta a sopportare il fastidio della cinetosi, cercando di fare buon viso a cattivo gioco e di evitare, quando può, l’odiata carrozza. Proprio come la Regina Elisabetta che qualche tempo fa aveva definito il viaggio in carrozza nel giorno della sua incoronazione come “orribile”, proprio a causa della chinetosi che, a causa di due ore di tragitto sul mezzo trainato da otto cavalli, si era fatta sentire.

Sempre impeccabile e perfetta, Kate Middleton non ha mai parlato pubblicamente del problema che condivide con la Sovrana. Prendendo esempio dalla nonna di William e fedele al ruolo che dovrà rivestire in futuro, quando il marito sarà Re, la duchessa di Cambridge resiste da sempre ai sintomi della cinetosi pur di apparire sorridente davanti ai sudditi.

Nessun problema invece per Meghan Markle, che sembra sopportare alla perfezione viaggi in auto e soprattutto in carrozza senza nessuna conseguenza. La duchessa di Sussex, dopo l’arrivo di Archie (battezzato in questi giorni in forma privata), è già tornata in forma ed è pronta a riconquistare la scena pubblica.