Kate, la Regina annulla il loro incontro e si prepara a contrastare Meghan

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

La Regina disdice l’incontro con Kate Middleton e si prepara a contrastare le conseguenze del libro che racconta la fuga di Meghan Markle e Harry. Non c’è pace per la sovrana che sta facendo i conti con un’estate decisamente diversa dal solito. Da qualche tempo si è trasferita a Balmoral e, a quanto pare, avrebbe voluto incontrare altri membri della famiglia reale, ma non sarà possibile.

Se Meghan e Harry hanno rifiutato il suo invito a trascorrere l’estate con Archie in Inghilterra, Kate Middleton sarebbe stata felice di raggiungerla in occasione della messa a cui ogni anno partecipano insieme. L’incontro sembrava ormai fissato, ma a quanto pare non ci sarà. La Regina non prenderà parte alla messa e rimarrà isolata insieme al Principe Filippo a Balmoral ancora per diversi mesi, verosimilmente sino a ottobre o novembre. Una situazione difficile per Elisabetta che non ha mai rinunciato alla messa e che ha sempre apprezzato quei momenti trascorsi con la moglie di William.

La Royal Family d’altronde non sta vivendo un periodo semplice. Non solo Kate e William si sono assunti tutto il peso della monarchia, me Meghan e Harry si sono rifiutati di tornare indietro sui loro passi. I Sussex sono decisi a vivere un’esistenza a Los Angeles, lontano dalla Corona, e presto uscirà anche Finding Freedom, il libro che racconta la Megxit dal loro punto di vista. L’uscita del volume starebbe preoccupando molto la Regina, sempre attenta alla privacy e decisa a mantenere la pace in famiglia.

Non la penserebbe così Meghan che, stando ai primi estratti del libro, si sarebbe sempre sentita un’estranea. Il suo comportamento, soprattutto poco prima del matrimonio, avrebbe causato diverse liti. La Markle si sarebbe scontrata con Kate Middleton, facendola piangere, poi avrebbe provocato una discussione fra Harry e l’amatissima nonna a causa di una tiara. Nel libro sarebbero contenute anche alcune rivelazioni del secondogenito di Lady Diana che avrebbe confermato agli amici più fidati di sentirsi sempre il terzo incomodo nel rapporto fra Catherine e William. Proprio con quest’ultimo la situazione sarebbe tesissima a causa di alcuni litigi e questioni mai risolte.