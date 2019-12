Kate Middleton, la nuova ossessione di Charlotte che non può approvare

editato in: da

La Duchessa di Cambridge Kate Middleton potrebbe essere costretta a dire di no a uno dei desideri di Natale della piccola Charlotte, la sua seconda figlia. Il motivo è più che serio ed è legato a questioni di salute.

Il regalo problematico sarebbe un pony personale, dono che la Principessa Charlotte avrebbe chiesto dopo aver sviluppato una vera e propria ossessione per i cavalli (parliamo di una passione di famiglia che coinvolge anche la Regina Elisabetta e sua figlia, la Principessa Anna).

Come già detto, si tratta di un dono che Kate non può approvare in quanto, secondo diversi e accreditati rumors, la Duchessa sarebbe allergica ai cavalli. La moglie di William avrebbe condiviso questo dettaglio con la scrittrice australiana Kathy Lette, a seguito di una domanda sul motivo per cui guarda le partite di polo del consorte da bordo campo senza mai spostarsi più vicino.

A rendere nota la natura del regalo chiesto da Charlotte è stata invece la scrittrice Angela Mollard, esperta di vicende riguardanti la Famiglia Reale britannica. La donna, intervistata dalla giornalista Zoe Burrell nel corso della puntata di un podcast dedicato ai Royals, ha fatto riferimento anche alle voci che vorrebbero Kate Middleton allergica ai cavalli.

Come già ricordato, la passione che ha contagiato la piccola Charlotte, che compirà cinque anni l’anno prossimo, è comune anche ad altri membri di The Firm. Per rendersene conto basta ricordare che Zara Phillips Tindall, figlia della Principessa Anna, nel 2012 ha conquistato una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra nel concorso completo a squadre (la seconda nipote della Regina Elisabetta è stata premiata dalla commossa e orgogliosa madre).

Tornando alle affermazioni della Mollard ricordiamo che l’esperta ha parlato pure della reazione di William. Secondo le rivelazioni fatte durante la puntata del podcast condotto da Zoe Burrell, il Duca di Cambridge riterrebbe la sua unica figlia troppo piccola per ricevere un dono del genere.

C’è però da dire che, proprio quando aveva quattro anni, la Regina Elisabetta ricevette in regalo il suo primo pony, un esemplare proveniente dalle Isole Shetland e chiamato Piggy. L’esperta di vicende dei Royals ha aggiunto che la Sovrana sarebbe per questo felice del desiderio della pronipote.