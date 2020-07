Kate Middleton, raggiante con William. E il look è super raffinato

editato in: da

Gli anni passano, ma Kate Middleton è sempre più raggiante: la moglie del Principe William ha dimostrato ancora una volta di essere una donna estremamente elegante durante un incontro ufficiale, nel quale lei e il marito hanno accolto i rappresentanti di quattro associazioni dedite alla salute mentale a cui la Royal Foundation ha donato 1,8 milioni di sterline. Tra gli invitati erano presenti anche due soccorritori e due esperti di salute mentale.

Il profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge ha pubblicato le foto dell’evento, che tra l’altro è anche la prima uscita ufficiale per Kate e William. Il post ha raccolto moltissimi consensi non solo per la straordinaria iniziativa di beneficenza, ma anche per il nuovo look sfoggiato da Kate.

La moglie del Principe, difatti, è stata immortalata con una piega che ha conquistato tutti: le sue morbide onde color caramello le incorniciano il viso dolcemente, donandole un aspetto ancora più giovanile, mentre il suo lungo shirt dress di cotone bianco impreziosito da una bella stampa a pois blu, cade elegantemente proprio al ginocchio, rendendo la scelta dell’abito perfetta per il clima estivo del Regno Unito.

Il vestito di oltre 990 sterline è di Suzannah, uno dei brand preferiti della duchessa di Cambridge: le creazioni della stilista britannica sono talmente amate da Kate che quest’ultima ha voluto insossare i capi della designer anche durante il tour che lei e il marito William hanno svolto in Irlanda nei primi giorni di marzo.

Lo splendido outfit sfoggiato all’evento, accompagnato da un fine e prezioso braccialetto d’oro e abbinato a dei piccoli orecchini a cerchio, entrambi di Missoma, favoriscono a Kate un aspetto fresco e ricercato, per nulla frivolo e fuori luogo.

Mai fuori dalle righe, ma sempre in testa ai trend: questo è lo stile di Kate Middleton, che è ancora la preferita tra le mogli dei principi. Non a caso, Meghan Markle è stata spesso criticata per non aver dimostrato il savoir-faire elegante e raffinato della cognata che, in tutti questi anni, è diventata a poco a poco una vera e propria icona come l’indimenticabile principessa Diana, madre di William e Harry.