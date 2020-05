Kate Middleton, quarta gravidanza: presto l’annuncio. Le prove su Twitter

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton è pronta per il quarto figlio e anche William, dopo le iniziali resistenze, sembra cedere al desiderio della moglie. Dunque, presto potrebbe arrivare l’annuncio della gravidanza.

Ne è convinto il commentatore reale, Phil Dampier, che sul suo profilo Twitter conferma che i Duchi di Cambridge presto diventeranno nuovi genitori, magari di un’altra bambina. Così, dopo due fratelli, finalmente la Principessina Charlotte potrebbe avere la sorellina che tanto desidera, come aveva confidato lo scorso anno a una compagna di scuola.

A convincere Dampier che stia per arrivare il quarto Royal Baby, è innanzitutto l’atteggiamento di William e Kate che nelle ultime video-conferenze sono apparsi più affiatati che mai. La coppia sembra stia vivendo un vero e proprio idillio di amore e sono in perfetta sintonia. In fondo, anche la veggente di Lady Diana aveva profetizzato non poco tempo fa che il loro matrimonio era più che solido.

Oltre all’armonia di coppia, l’esperto reale ritiene che il lockdown sia propizio per il concepimento di un altro bebè. Infatti, per la prima volta da quando si sono sposati, William e Kate possono trascorrere molto tempo insieme a casa, dato che gli eventi di Corte sono stati tutti cancellati: “Il lockdown ha aumentato le possibilità di una quarta gravidanza”.

Osserva Dampier che Kate, bloccata con la sua famiglia nella sua casa di campagna ad Anmer Hall, sembra più felice che mai: “Lei adora stare lì, perché è quanto più si avvicina a una vita familiare normale”.

Ma ad aumentare i sospetti di un bebè in arrivo, ci sarebbe la video-chiamata di Lady Middleton a due neogenitori, realizzata all’interno del progetto che promuove la salute mentale. Kate si è quasi commossa nel congratularsi per il neonato e questa sua reazione sarebbe la prova che i Duchi stiano davvero provando ad avere un altro figlio, sostiene l’esperto che prosegue: “Kate sembrava molto materna nel parlare con la donna che aveva appena partorito”, come dire che avrebbe voluto vivere in prima persona l’esperienza di quella donna.

Kate si sente a suo agio coi bambini, molti dei collegamenti da Anmer Hall sono stati fatti a scuole e reparti di ostetricia. In più la Duchessa adora fare la mamma. Non ha mai nascosto di volere un altro figlio, d’altro canto anche la Regina ne ha quattro. E in altre occasioni si era detta “triste” perché sentiva la mancanza di un neonato in casa.

L’isolamento, secondo Phil, gioca a vantaggio di Lady Middleton: “Sono sicuro che riuscirà a convincere William di avere un quarto figlio”. Il commentatore aggiunge che con grande probabilità Kate spera in una femminuccia, “ma anche un maschio, vicino a Louis, sarebbe fantastico”.