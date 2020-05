Kate Middleton, quarta gravidanza: Meghan Markle la batterà sul tempo

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton di nuovo incinta? Le voci di una quarta gravidanza della Duchessa di Cambridge si fanno sempre più insistenti. Ma pare che Meghan Markle sia pronta a batterla sul tempo nell’annunciare la dolce attesa.

Ma procediamo con ordine. Sono molti gli esperti di questioni reali, tra cui Phil Dampier, che ritengono imminente l’arrivo del quarto figlio per William e Kate.

La convivenza prolungata a causa del lockdown, la sospensione degli impegni di Corte che li obbliga spesso a separarsi, l’armonia di coppia che traspare ultimamente, il buonumore di Lady Middleton, nonostante le difficoltà del periodo, il suo interesse per puerpere e la visibile emozione nel parlare di neonati sono stati letti come indizi quasi certi che se Kate ancora non è incinta, presto lo sarà.

In fondo, lei non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, anche se ha già tre figli. Unico ostacolo alla realizzazione del dolce progetto, è il timore di William di ricominciare con notti insonni, colichette e pannolini da cambiare. Ma il periodo di isolamento ad Anmer Hall, un luogo che i Duchi amano moltissimo, gioca a favore di Kate che in un clima familiare e tutto sommato rilassato ha le armi per far cambiare idea al marito.

Tra l’altro, il concepimento del quarto bebè non può che avvenire in questo periodo, se davvero William potrebbe diventare Principe reggente in un immediato futuro, prendendo le redini del Regno al posto di Elisabetta e di suo padre Carlo che si farebbe da parte per il figlio.

D’altro canto, gli scommettitori di professione danno come più probabile la seconda gravidanza di Meghan Markle. Harry Aitkenhead, portavoce della agenzia Coral, ha spiegato all’Express che la dolce attesa di Meg è data 1 a 3, mentre quella di Kate 9 a 4.

“Se entro l’anno arriva un altro Royal Baby, Harry e Meghan sono i favoriti“. Dunque, con molta probabilità Meghan annuncerà la dolce attesa, prima di Kate. L’inizio della nuova vita in California potrebbe essere celebrata con il secondo figlio. I Sussex fin da subito hanno dichiarato che avrebbero avuto due bambini e non di più. E ora che Archie ha compiuto un anno, è giunto il tempo di dargli un fratellino o una sorellina.