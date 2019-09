Kate Middleton, come si sta preparando a diventare regina

editato in: da

Kate è pronta per essere la nuova regina, così la duchessa di Cambridge si prepara per ricoprire l’importante ruolo.

Probabilmente ci vorranno ancora diversi anni, ma una cosa è certa: la moglie del principe William sta lavorando da tempo, duramente per prepararsi al tanto ambito ruolo. Del resto, chi non ha mai sognato di diventare una regina?

Quando la regina Elisabetta passerà la corona a Carlo, non mancherà poi molto al giorno in William succederà al padre e quando questo accadrà la vita di Kate cambierà completamente. Sarà lei assieme a suo marito, infatti, a governare il regno.

Da quello che è emerso dai racconti di Rebecca Long, esperta reale, la Middleton si starebbe preparando all’evento già da diverso tempo. Nell’ultimo periodo la duchessa, infatti, si è resa responsabile di progetti molto importarti per allenarsi in qualche modo a quella che sarà la sua vita futura.

Kate oggi è Royal Patron di ben 18 organizzazioni benefiche scelte da lei stessa in base alle cause che più sono affini ai suoi interessi. Tra queste non mancano fotografia e artep poiché alcuni progetti della duchessa, infatti, coinvolgono il Victoria and Albert Museum, la National Portrait Gallery e The Royal Photographic Society.

Tra i progetti che più le stanno a cuore, rientrano quelli riguardanti le malattie mentali. La duchessa di Cambridge è difatto cofondatrice dell’organizzazione benefica Heads Together e sostiene moltissime iniziative volte alla cura e alla prevenzione delle malattie mentali nei bambini.

Negli ultimi anni, inoltre, la Middleton ha portato avanti molte attività anche da sola, partecipando a eventi ufficiali del regno senza il suo William, d’altronde una regina deve essere in grado di rapportarsi al suo pubblico in autonomia.

A differenza di Meghan Markle, duchessa di Sussex, che è stata più volte al centro di polemiche per i mancati rapporti con la stampa e per altre iniziative non approvate dalla regina, Kate ha mantenuto un profilo discreto e in linea con i dettami reali, comportamento questo che, negli anni, ha conquistato la regina e la gente del Paese.

Dobbiamo riconoscerlo, la duchessa di Cambridge ha lavorato sodo e continua a farlo per adempiere i suoi doveri da futura queen.

Non è un caso, in effetti, che William e Kate siano molto apprezzati dal popolo del Regno Unito: a loro spetterà il compito un giorno di guidare molte generazioni e, siamo sicure, o faranno molto bene.