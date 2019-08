Kate, il principino George deriso in tv: interviene Roberto Bolle

editato in: da

Il Principino George viene deriso in tv e Roberto Bolle interviene per difenderlo.

In questi giorni su Instagram è scoppiata un’accesa polemica causata dalle dichiarazioni di Lara Spencer, conduttrice di Good Morning America. Nel corso del programma la giornalista ha svelato alcune notizie sulla Royal Family, raccontando che George, primogenito di Kate e William, adora la danza classica e seguirà alcune lezioni.

In diretta la Spencer ha preso in giro il Principino, deridendolo per la sua passione. Un comportamento che non è piaciuto affatto ai grandi della danza che hanno protestato su Instagram contro l’atteggiamento di Lara. Fra i primi a reagire Roberto Bolle, che sui social ha pubblicato un lungo commento a margine del video incriminato.

Nel post, il ballerino ha definito come “inappropriato” l’atteggiamento della conduttrice, spiegando come sia già difficile per gli uomini inserirsi nel mondo della danza a causa di tanti pregiudizi. George, proprio come nonna Lady Diana, adora ballare, per questo presso la Thomas’s Battersea, l’istituto esclusivo che frequenta, segue dei corsi di danza classica. Nella scuola, dove frequenterà la terza elementare, impara anche il francese e pratica diversi sport, seguendo il metodo montessoriano.

Lara Spencer alla fine è stata costretta a scusarsi, ammettendo di aver fatto un commento fuori luogo. “Mi scuso sinceramente per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop – ha detto -. Dal balletto a tutto ciò che uno desidera fare ed esplorare nella vita, io dico ‘vai e prova!’. Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto”.

George non è l’unico appassionato di danza in famiglia, anche Charlotte, secondogenita dei duchi di Cambridge, ha un grande amore per il balletto. Non a caso qualche tempo fa mamma Kate Middleton organizzò un’uscita top secret con la figlia, intrufolandosi nel pubblico del teatro per seguire uno spettacolo della Royal Academy of Dance.