Kate Middleton, la pressione su di lei crescerà sempre più

Kate Middleton, il segreto delle clutch per non sfigurare

Da diverso tempo a questa parte, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton sta vedendo il numero dei suoi incarichi crescere notevolmente. Il percorso di preparazione al futuro ruolo di Regina consorte è ormai avviato e la moglie di William ha dimostrato sempre di essere impeccabile nella gestione degli impegni.

Secondo il giornalista Antonio Caprarica, la pressione su Lady Middleton è destinata ad aumentare sempre di più. Intervenuto nel corso di una puntata del podcast God Save the Queen, il celebre giornalista, grande esperto delle vicende di The Firm, ha sottolineato che, a suo avviso, Kate avrà un ruolo salvifico per la dinastia dei Windsor.

Per suffragare il suo punto di vista e per far capire agli ascoltatori l’importanza che hanno sempre avuto le donne per la Corona inglese, Caprarica ha chiamato in causa l’esempio della Regina Vittoria, sul trono per 70 anni. Ha ovviamente citato anche Elisabetta, che lo scorso 6 febbraio ha tagliato il traguardo dei 68 anni di regno.

A detta del giornalista leccese, Kate Middleton assumerà un ruolo centrale una volta messe in mostra le capacità necessarie a garantire la solidità e la sopravvivenza della Royal Family. Descrivendo la Duchessa di Cambridge, Caprarica ha sottolineato che si tratta di una donna che ha “carisma, bellezza, compostezza e intelligenza”. Queste qualità, secondo il commentatore reale, sono fondamentali per una Regina al giorno d’oggi.

Nel corso delle dichiarazioni rilasciate al podcast, Caprarica si è soffermato anche su William. Il giornalista ha evidenziato che, rispetto ai suoi predecessori (da Giorgio I a Carlo), non ha mai assunto comportamenti dissoluti o libertini. La sua storia con Kate Middleton, fatta eccezione per una breve pausa di riflessione pochi anni prima del matrimonio celebrato il 29 aprile 2011, dura da tantissimo e, nonostante i rumors che comunque non sono mancati, non è mai stata scalfita da crisi pesanti.

Come ricordato dalla senatrice Erin Hill, a differenza di altre storie royal del passato, quella tra William e Kate è una vera favola d’amore. La Hill ha anche paragonato il ruolo di Kate a quello del Principe Filippo, elogiando la sua capacità di supportare il marito senza mai metterlo in ombra.