Kate Middleton preferisce Charlotte: ecco quanto spende per i suoi vestiti

editato in: da

Kate Middleton preferisce Charlotte? Quando si parla di vestiti a quanto pare sì, visto che ha scelto di spendere per il suo guardaroba un budget più alto di quello dei fratelli.

Qualche giorno fa i duchi di Cambridge sono apparsi nuovamente in pubblico. Charlotte, George e Louis hanno accompagnato mamma Kate al Billingbear Polo Club in Wokingham per assistere ad una partita di beneficenza in cui hanno gareggiato anche papà William e zio Harry.

L’evento è stato l’occasione non solo per rivedere Archie e la neo mamma Meghan (vittima di critiche crudeli per come teneva in neonato), ma anche per ammirare i figli di Kate e William. I piccoli stanno crescendo, in particolare Louis, che si è divertito molto all’evento, correndo nel prati e rubando gli occhiali da sole alla duchessa.

A far discutere sono stati però, ancora una volta, gli outfit dei Royal Babies, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Fedele all’esempio della Regina Elisabetta, Kate ama riciclare non solo i suoi abiti, ma soprattutto quelli dei figli, spendendo cifre piuttosto basse per un membro della famiglia reale.

George, ad esempio, ha sfoggiato una polo di H&M che costa appena 5,99 sterline e che aveva già indossato al Chelsea Flower Show garden. Anche le scarpe erano riciclate e avevano un costo di 26 sterline, due in più dei pantaloncini firmati Gap.

Low cost pure l’outfit di Louis, che alla partita di polo ha indossato una maglietta da 20 sterline e dei pantaloni corti costati 16 sterline. Il look più costoso? Quello di Charlotte, per cui Kate non ha badato a spese. La piccola, che durante l’evento si è divertita a giocare a calcio con il fratello maggiore sfoggiava un abito Marie-Chantal Celina Liberty Fabric, con un prezzo di listino di 140 sterline.

D’altronde la secondogenita di William e Kate ha una grande passione per la moda quindi è probabile che sia stata lei stessa a scegliere il vestito da indossare per l’occasione. Il premio per il look più costoso però non va a lei, bensì a Meghan Markle, che ha scelto di sfoggiare un maxi abito verde di Lisa Marie Fernandez da 545 sterline e occhiali da sole di Stella McCartney.