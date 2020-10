Kate Middleton più influente di Meghan Markle che precipita nei consensi

editato in: da

Kate Middleton batte Meghan Markle e dimostra di essere più influente. I consensi nei confronti della moglie di Harry sono calati vertiginosamente. Dopo la Megxit e la fuga negli Stati Uniti, lontano dai tabloid, la situazione per l’ex star di Suits non sembra migliorata. Al contrario, l’ombra della cognata, con cui si è scontrata da subito dopo l’arrivo a Corte, continua a perseguitarla.

Negli ultimi mesi d’altronde Kate si è dimostrata all’altezza delle aspettative della Regina e dei sudditi inglesi, dimostrando fermezza e umanità di fronte all’emergenza sanitaria. La duchessa di Cambridge è apparsa diverse volte in video durante il lockdown e terminato quel periodo ha ripreso i suoi impegni, fra look impeccabili e il sorriso che la accompagna da sempre. L’ultimo incontro è avvenuto qualche giorno fa quando la Middleton, insieme a William, ha incontrato i rappresentanti del National Health Service (NHS). I Cambridge hanno consegnato il premio Pride of Britain nella cornice dell’ospedale St. Bartholomew, il più antico della Gran Bretagna. Per l’occasione Kate ha puntato su una camicia di seta con stampati sopra tanti piccoli arcobaleni.

L’outfit ha dimostrato, ancora una volta, la sua capacità di comunicare nel modo giusto e di rappresentare un modello positivo per tanti. La duchessa ha quindi ringraziato chi combatte ogni giorno per salvare vite umane: “Molti hanno dovuto lasciare le loro famiglie per settimane – ha detto -, alcuni sono usciti dalla pensione per dare una mano, mentre altri hanno ricoperto nuovi ruoli per svolgere la loro parte nella lotta contro il coronavirus”.

Se i consensi nei confronti di Kate Middleton crescono lo stesso non si può dire di Meghan Markle. Le continue sfide alla Regina, la volontà di andare a tutti i costi controcorrente e la scelta di non tornare a Londra hanno pesato sulla popolarità dei Sussex. “Meghan Markle ha gettato sotto un treno l’intera famiglia britannica – ha spiegato di recente Lady Colin Campbell, scrittrice ed esperta di Buckingham Palace -. È assetata di fama, ha recitato per tutta la vita, anche lontano dal set […] Ora è decisa a restare negli Stati Uniti perché l’Inghilterra non fa per lei e perché spera di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, un giorno”. A pesare sul calo dei consensi sarebbe soprattutto l’atteggiamento di Meghan nei confronti di Harry che, per molti, sarebbe succube della moglie. “Harry era semplicemente e disperatamente bisognoso di incontrare qualcuno – ha svelato l’esperta -. In questa storia, lui è solo un accessorio”.