Kate Middleton, il suo piano per far tornare Harry e Meghan a Londra

Nonostante le tensioni e lo strappo ormai definitivo con la Famiglia Reale, sembra che Harry e Meghan stiano progettando un viaggio nel Regno Unito per presentare Lilibet alla Regina, a distanza di molti mesi dalla sua nascita. E, a tenere le redini di quest’atteso ritorno, sarebbe la più insospettabile di tutti: la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Eh sì perché, stando agli insiders, la moglie di William sarebbe già all’opera per accogliere i Sussex, lontani da casa ormai da troppo tempo. Kate sarebbe anche ansiosa di conoscere la nipotina, che ha potuto vedere solo attraverso FaceTime: “Kate non ha rinunciato alla sua missione di riunire Harry e William, anche se gli ostacoli si fanno sempre più alti. La Duchessa è l’unica che è riuscita a chiamare Harry al telefono: non risponde alle chiamate di nessun altro”.

Lei sarebbe quindi l’unica in contatto con l’ex cognato, malgrado i dissapori con i Reali scatenati dall’intervista scandalo rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey. Il suo intento è quello di ricucire i rapporti proprio per il bene dei bambini. La Middleton è infatti una zia molto attenta ed è sempre presente nelle vite dei figli di sua sorella Pippa, Arthur e Grace. Il suo scopo sarebbe quindi di essere quello di essere una figura di riferimento anche per Archie e Lilibet.

Il piano per il ritorno a Londra dei Sussex sarebbe già in corso d’opera e potrebbe essere messo in atto a Natale 2021. L’intento di Harry sarebbe quello di portare Lili a Londra per presentarla alla Regina, quindi non ci sarebbe occasione migliore per riunire la famiglia dopo molti mesi trascorsi lontani e non in armonia.

Dopo la morte del Principe Filippo, Kate Middleton è diventata il collante della famiglia ed è per questo che starebbe lavorando per ripristinare l’amore tra tutti i suoi membri. Un compito non semplice, questo, viste le ostilità che intercorrono tra i componenti più anziani della famiglia e Harry, che ha deciso di lasciare Londra per iniziare una nuova vita con Meghan Markle e i bambini. Tuttavia, i Windsor non hanno ancora digerito questa scelta – e probabilmente non lo faranno mai – continuano a sperare in un suo ritorno in Inghilterra.