Kate Middleton parla di gravidanza con altre mamme. E non nasconde il pancino

editato in: da

Kate Middleton incanta coi pantaloni a vita alta

Kate Middleton è andata in visita alla Evelina London Sunshine House, un’associazione che aiuta le giovani mamme.

La Duchessa di Cambridge è apparsa molto serena e non ha mai smesso di sorridere per tutto il tempo. Ha incontrato le donne che sono state sostenute dalla charity e in particolare si è intrattenuta con la bimba di una di queste mamme che si è intimidita quando si è fermata a parlare con lei.

Per l’occasione Kate ha sfoggiato una blusa nera a pois bianchi di Equipment (270 sterline) che ha abbinato a un paio di pantaloni larghi e alle sue amate décolletée di Gianvito Rossi. L’estrema magrezza di Lady Middleton ha messo in evidenza il pancino leggermente arrotondato, esaltato dalla cintura in vita, che potrebbe alimentare i rumors sulla possibile quarta dolce attesa, diventati insistenti dopo le rivelazioni della figlia Charlotte e i segnali argomentati dall’esperta di questioni reali.

Certo, questa volta Kate, coi pantaloni a vita alta, non tenta di nascondere il pancino. Forse proprio perché non c’è nulla da nascondere. Infondo, circolano solo rumors sulla gravidanza e a Palazzo le bocche restano cucite.

Sta di fatto che l’argomento principale affrontato da Kate durante l’incontro con le madri che si sono appoggiate all’associazione ha riguardato proprio la gravidanza, tema caro alla Duchessa che non ha mai nascosto di volere un altro figlio, dopo George, Charlotte e Louis.

La moglie di William si sente a proprio agio coi bambini come ha dimostrato anche in questo incontro e alla presentazione di “Back to nature“. E il benessere infantile nei primi anni di sviluppo è uno dei temi a lei più cari, rendendolo una delle principali attività benefiche fin dai suoi primi anni a Corte.