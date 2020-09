Kate Middleton, il Palazzo ignora il compleanno della sorella Pippa. Il motivo

editato in: da

Kate e Pippa Middleton, sorelle a confronto

Pippa Middleton ha compiuto 37 anni. La sorella di Kate ha festeggiato il suo compleanno in totale riservatezza, lontano dagli sguardi indiscreti di fan e paparazzi e, soprattutto, nel silenzio più assoluto degli appartenenti alla Famiglia Reale.

Nonostante la grande popolarità di Pippa, che ha attirato l’attenzione anche nel giorno del matrimonio di Kate e William, per lei non ci sono stati auguri pubblici. Sui profili ufficiali social di tutti i membri della Famiglia Reale, che in altre occasioni sono stati utilizzati per inviare messaggi e celebrare ricorrenze, non è apparsa neanche una foto o parole di auguri nel giorno speciale per la sorella minore delle Middleton.

Insomma, per lei, probabilmente, ci sono state solo manifestazioni in privato. È impossibile immaginare, infatti, che Kate si sia dimenticata di Pippa: le due sorelle sono estremamente legate e non hanno mai mostrato segni di incomprensioni o insofferenza reciproca. Insomma, il loro è un rapporto solido e pacifico che difficilmente potrebbe subire scossoni.

La decisione di evitare pubbliche esternazioni è dovuto, con molta probabilità, alla decisione di Pippa di allontanarsi il più possibile dalla vita mondana. La Middleton, essendo la sorella della moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, è sempre stata al centro dell’attenzione degli appassionati di gossip. Ultimamente, però, sembrerebbe essersi stancata della costante attenzione mediatica. Il bisogno di tutelare la propria privacy, quindi, si sarebbe fatto sentire con prepotenza.

Una decisione, quella di Pippa, che lascia un po’ tutti a bocca aperta, poiché in passato non ha mai mostrato fastidio nel mostrarsi ai paparazzi, tutt’altro. Spesso, infatti, seppur senza arrecare mai danno all’immagine della sorella, ha rilasciato interviste, è stata sulle copertine delle più popolari riviste ed ha partecipato ad eventi di beneficenza che l’hanno sempre posta sotto l’occhio dei riflettori. Anche le sue nozze con il plurimiliardario James Matthews, avvenute nel maggio del 2017, sono risultate essere estremamente seguite, quasi quanto quelle di Meghan e Harry, celebrate solo un anno dopo.

La voglia di maggiore riservatezza è sorta dopo la nascita del figlio Arthur Michael William. E Kate, insieme a tutta la Famiglia Reale, ha voluto rispettare la volontà della sorella. Come avranno festeggiato, invece, in privato?