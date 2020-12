Kate Middleton oscurata dalla sorella Pippa: tutti vogliono il maglione da 10 euro

editato in: da

Kate Middleton e William a teatro: i figli rubano la scena

Dopo l’elezione di Meghan Markle a reale più famosa, a oscurare Kate Middleton ci pensa la sorella Pippa. Il look della 37enne ha infatti conquistato i fan della Royal Family e ora tutti vogliono il suo maglione, costato solo 10 euro. Il 2020 è stato senza dubbio l’anno di Kate che, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha preso insieme a William le redini della famiglia reale.

Mentre Carlo era malato e la Regina in isolamento, i duchi di Cambridge hanno gestito i numerosi impegni della Sovrana e portato avanti la monarchia. Kate in particolare ha dimostrato di essere all’altezza del compito che le è stato assegnato, mostrandosi sempre impeccabile. Poco prima di Natale lei e il primogenito di Diana sono partiti per un tour in treno dove Catherine ha sfoggiato cappotti di diversi colori e look splendidi. L’ultima uscita pubblica è stata poi a teatro insieme non solo a William, ma anche ai figli Charlotte, George e Louis. La famiglia ha sfilato sul red carpet a Londra, stregando i royal watchers.

Nelle ultime ore però l’astro di Kate è stato oscurato, almeno in parte, da sua sorella Pippa. La 37enne non appariva in pubblico da diverso tempo, impegnata a prendersi cura del figlio Arthur Michael William, nato dall’unione con il milionario James Matthews, sposato nel 2017. In vista del Natale però ha fatto un’eccezione, mostrandosi in una foto per celebrare gli studenti della Mary Hare School, di cui è ambasciatrice.

Nello scatto, apparso sui profili social dell’istituto, la sorella di Kate Middleton sfoggia un maglione natalizio rosso con un albero di Natale. Il look casual, perfetto per gli amanti dei Christmas Jumper, è stato apprezzato molto dai fan della famiglia reale. Il maglione scelto da Pippa infatti è anche super low cost e sarebbe stato acquistato su un portale di vendita online a meno di 10 euro.

Proprio come la sorella maggiore, anche Pippa ha grande gusto e la capacità di mescolare nel suo armadio capi low cost, che tutti possono acquistare, con pezzi d’alta moda firmati dagli stilisti. Una scelta fatta sempre più spesso anche da Meghan Markle, cognata e amica/nemica di Kate Middleton.