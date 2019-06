Kate Middleton osa con le trasparenze al Royal Ascot. Ma la rivelazione è la nipote di Diana

editato in: da

Kate Middleton e Kitty Spencer al Royal Ascot 2019

Kate Middleton è arrivata al primo giorno del Royal Ascot, sfilando in carrozza accanto a Camilla.

Da quando è moglie di William, è la terza volta che Kate presenzia all’evento ippico più famoso d’Inghilterra. È molto più di una corsa di cavalli, è l’appuntamento mondano in cui le donne dell’alta società si mettono in mostra con cappelli bizzarri, a volte vere e proprie opere d’arte, e con abiti che sono un trionfo di pizzi e merletti.

La Duchessa di Cambridge ci aveva abituato ad abiti candidi, firmati Dolce & Gabbana e Alexander McQueen, ma quest’anno ha deciso di stupirci presentandosi con un completo celeste, perfettamente coordinato all’abito scelto dalla Regina Elisabetta.

Kate osa con le trasparenze, indossando una camicia in tulle con inserti di pezzo e fiocco al collo, che abbina a una lunga e ampia gonna scintillante, in stile Degas. Il look è firmato dalla stilista libanese Elie Saab. È la prima volta che la Duchessa indossa una sua creazione che completa con un cappello in tinta di Philip Treacy, decorato con grande fiore sul lato, orecchini di Kiki McDonough e scarpe argentate. L’insieme è estremamente raffinato, perfetto per una lady e decisamente meglio del cappotto bianco indossato alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera.

Anche se Meghan Markle non partecipa all’evento, perché in maternità, Kate non riesce a ottenere lo scettro della più bella. Questo titolo spetta a Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, che già al matrimonio dei Duchi del Sussex si era distinta.

La bionda Kitty si presenta al Royal Ascot, copiando proprio lo stile di Kate. Infatti indossa un abito di pizzo bianco, firmato Dolce & Gabbana. E gli occhi sono puntati tutti su di lei.

Lady Middleton non si scompone di fronte alla bellezza di Kitty. S’intrattiene con gli ospiti più illustri, come la Regina d’Olanda, Maxima. E viene fotografata mentre si accarezza la pancia, tipico gesto che fa quando è in dolce attesa. Che sia davvero in arrivo il quarto bebè?