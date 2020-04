Kate Middleton organizza una Pasqua speciale per George, Charlotte e Louis

editato in: da

Mancano pochi giorni a Pasqua, e la Royal Family sta pensando a come trascorrere una giornata divertente. Anche nei momenti più difficili, trovare un po’ di serenità è fondamentale, soprattutto quando ci sono dei bambini. E Kate Middleton, da mamma premurosissima, ha già in mente qualche bella idea.

Queste festività saranno sicuramente speciali per il Duca e la Duchessa di Cambridge, nonché decisamente diverse dal solito. Secondo alcune indiscrezioni, Kate e William sarebbero pronti a passare la Pasqua nella loro tenuta di campagna di Norfolk, la splendida Anmer Hall: qui la natura che in primavera rinasce offre uno spettacolo incredibile, ed è il luogo perfetto per tre piccoli principini che vogliono solamente divertirsi. Sappiamo che Kate tiene molto a che i suoi bambini stiano a contatto con la natura e possano sfogare le loro energie all’aria aperta.

Ma la Duchessa potrebbe avere in mente molto di più di qualche corsa tra i prati. D’altronde, per intrattenere George, Charlotte e Louis c’è bisogno di qualche attività divertente: i ragazzini, abituati a comportarsi in maniera (quasi) impeccabile durante gli eventi ufficiali per i quali è richiesta la loro presenza, sono però come tantissimi loro coetanei e non desiderano altro che passare un po’ di tempo in famiglia, tra giochi e sorprese. In questo, Kate ha senza dubbio una marcia in più.

Non sarebbe in effetti la prima volta che la Middleton si occupa del divertimento dei più piccoli: nel 2018, ad esempio, lei stessa ha rivelato ad alcuni presenti a Windsor che poche ore prima George e Charlotte si erano goduti nientemeno che una caccia alle uova di Pasqua. Un’idea semplice quanto geniale, che permette ai bimbi di divertirsi per ore correndo tra i prati di Norfolk. È probabile dunque che anche quest’anno Kate organizzi qualche gioco di questo tipo, così da regalare ai suoi figli un po’ di serenità.

Non è un segreto che la Duchessa di Cambridge sia una mamma molto premurosa e attenta alle esigenze dei principini. Ricordiamo quando, solo qualche mese fa, è stata avvistata in un negozio intenta a fare shopping per Halloween. E di tanto in tanto, sui social, compaiono splendide foto e bellissimi video che raccontano la normalità di una famiglia speciale. Kate e William hanno sempre messo al primo posto i loro bambini, e ciò li fa sembrare molto più vicini a tutti noi.