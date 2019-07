Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle: cerca assistente

editato in: da

Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica.

Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni.

In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli impegni di Corte e ai suoi doveri di mamma di tre bimbi piccoli. Il primogenito George compirà 6 anni il prossimo 22 luglio e a settembre andrà alle elementari, mentre sua sorella Charlotte andrà alla pre-scuola. E poi c’è Louis che ha appena 15 mesi.

Insomma, Lady Middleton è oberata di cose da fare e deve organizzarsi per poter gestire tutto al meglio. È così oppressa per colpa di Meghan che ha costretto Harry ad abbandonare l’associazione da lui fondata col fratello dieci anni fa. Di fronte a questo esorbitante numero di incombenze, l’unica soluzione che Kate ha trovato è quella di assumere un nuovo assistente che le pianifichi l’agenda.

I Duchi di Cambridge hanno dunque pubblicato l’annuncio sul sito della Famiglia Reale. La figura cercata è quella di “Diary Coordinator“, ossia di assistente responsabile delle complesse agende di William e Kate. Dovrà pianificare e coordinare i loro impegni quotidianamente e settimanalmente, dovrà comunicare gli aggiornamenti a tutti i soggetti coinvolti e si assicurerà che tutti gli impegni siano registrati.

Il candidato ideale ha eccellenti doti organizzative e comunicative. Deve essere preciso e avere una particolare cura per i dettagli. Ma ancor più importante deve essere discreto e deve mantenere la massima riservatezza.

Si offre contratto a tempo indeterminato, sede di lavoro è Kensington Palace. Ma non viene specificato lo stipendio. Se siete interessati, potete inviare il curriculum entro il 22 luglio.