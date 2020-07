Kate Middleton, l’omaggio a Lady Diana non convince

editato in: da

Lady Diana, icona di stile: Kate Middleton è la sua copia

Kate Middleton sta ritornando alla normalità dei suoi impegni pubblici e per la visita al Queen Elizabeth Hospital ha indossato un abito che nasconde un significato segreto. Si tratterebbe infatti di un chiaro omaggio a Lady Diana, la compianta suocera scomparsa prematuramente (GUARDA LE FOTO).

L’abito in questione è firmato Beulah London (dal costo di 535 sterline), un marchio già sfoggiato in altre occasioni dalla Duchessa di Cambridge. Anche recentemente, durante una video-conferenza, ha scelto un look rosso dello stesso brand. Si tratta di un lungo vestito blu con piccoli fiorellini, ton sur ton, rifinito da colletto e polsini bianchi. Un mix insomma tra la divisa da educanda e il camice da ospedale. In altri termini, la scelta del look non convince.

Kate avrebbe sicuramente potuto fare di meglio rispetto a questa mise che sa di già visto. E non è un caso. Infatti, come osserva il Daily Mail, l’outfit di Lady Middleton ricorda un abito che Diana indossò nel lontano ottobre 1985 per delle foto scattate a Kensington Palace. La Principessa indossava un maxi vestito blu scuro a pois con ampio colletto bianco, proprio sullo stile di quello portato da Kate. Con la differenza che sono passati oltre 30 anni tra i due look e la Duchessa di Cambridge non ha saputo rinnovarlo.

L’ultimo look di Kate dunque è un insuccesso, forse anche per la scelta degli accessori che lo hanno reso eccessivamente retrò. Si giustifica solo per il fatto che sia un tributo a Diana, a pochi giorni dal suo compleanno. Infatti, lo scorso primo luglio avrebbe compiuto 59 anni.

In ogni caso, le teste coronate pare abbiano un debole per quell’abito di Beulah. Lo stesso modello è stato indossato anche da Mary di Danimarca. Non è la prima volta che la Principessa danese e la Duchessa di Cambridge si mostrino con outfit simili. Evidentemente hanno gli stessi gusti, anzi pare che condividano gli stessi consigli di stile che diede loro Karl Lagerfeld. Anche se in fatto di maxi abiti, la vera Regina è Letizia di Spagna che da due anni non indossa più le minigonne.