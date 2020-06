Kate Middleton omaggia la Regina Elisabetta e Meghan Markle la sfida

editato in: da

Trooping The Colour, la Regina Elisabetta da sola alla parata: Meghan e Kate assenti

Kate Middleton omaggia la Regina Elisabetta in occasione del Trooping The Colour, la tradizionale parata che celebra il compleanno della Sovrana, mentre Meghan Markle la sfida, ancora una volta. Le due cognate continuano a essere divise, anche nel rapporto con la nonna di William e Harry. A dimostrarlo le posizioni differenti prese in occasione della cerimonia per festeggiare i 94 anni di The Queen.

Se lo scorso anno Meghan Markle e Kate Middleton avevano raggiunto il balcone di Buckingham Palace in carrozza, fra sorrisi e qualche tensione, quest’anno il Trooping The Colour si è tenuto senza di loro. La Regina infatti è stata l’unica a partecipare all’evento, scegliendo un completo chiaro, azzurro pastello, con cappello coordinato. Grandi assenti i duchi di Cambridge e quelli di Sussex, che avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia. La parata si è tenuta comunque, ma in formato ridotto e senza la Royal Family riunita.

Il Trooping The Colour è un evento molto importante per i reali inglesi, ma soprattutto per la Regina Elisabetta. Per questo motivo Kate Middleton non si è dimenticata di lei e su Instagram ha voluto farle gli auguri. Insieme a William, Catherine ha pubblicato alcune foto della parata, commentando gli scatti in cui la Sovrana sorride fiera. Niente da fare invece per Meghan Markle, che ha totalmente ignorato l’evento. Nessun comunicato stampa, nessun messaggio social o lettere, l’ex attrice di Suits ha sfidato ancora una volta la tradizione, dimenticandosi di omaggiare la nonna di Harry.

Si tratta dell’ennesima scelta controcorrente dei Sussex che ormai sembrano decisi ad andare avanti con la loro vita, lasciandosi alle spalle la Royal Family. Dopo la Megxit e il breve soggiorno in Canada, la coppia è volata a Los Angeles, dove si è trasferita per stare accanto alla madre di Meghan e permettere alla duchessa di riprendere in mano la sua carriera di diva di Hollywood. Harry, dopo le prime difficoltà e il normale spaesamento, ora si starebbe abituando alla situazione e starebbe iniziando ad ambientarsi, grazie anche all’amore del piccolo Archie. Secondo alcune fonti il rapporto con Meghan, che inizialmente sembrava in crisi, ora starebbe procedendo a gonfie vele.