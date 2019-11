Kate Middleton omaggia Carlo per i 71 anni. Meghan Markle assente

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: auguri di compleanno per Carlo

Il Principe Carlo compie 71 anni, è nato infatti il 14 novembre 1948. Kate Middleton e William lo omaggiano condividendo su Twitter alcune tenere foto. E c’è pure Harry.

Sul profilo social ufficiale di Kensington Palace i Duchi di Cambridge hanno condiviso gli auguri a Carlo con un semplice messaggio: “I migliori auguri di Buon Compleanno al Principe del Galles”, accompagnato da tre scatti che celebrano Carlo come padre e come nonno.

Nella prima immagine il 71enne gioca con le manine del nipote Louis, terzogenito di William e Kate. Si tratta di una foto realizzata lo scorso anno per celebrare il suo compleanno. In un’altra immagine Carlo è in compagnia di William. Infine, i Duchi di Cambridge hanno scelto uno scatto significativo in cui il Principe sorridente è tra i due figli, William e Harry. In quell’immagine i due fratelli sono ancora in perfetta armonia tra loro.

Sembra che la coppia voglia lanciare un messaggio di pace nei confronti del Duca del Sussex dopo che in un’intervista-scandalo ha ammesso che la sua strada si è divisa da quella del fratello maggiore, creando instabilità e ulteriori tensioni nella Famiglia Reale. Lo stesso Carlo pare si sia infuriato per questo col secondogenito.

Per tutta risposta Harry ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale solo una foto che lo ritrae col padre e col figlio Archie, commentando “Buon Compleanno, a Sua Altezza Reale il Principe del Galles, Sir, padre, nonno”. Nessuno cenno a William e Kate. Ma un’altra assenza pesa in questo messaggio. Meghan Markle infatti non si è associata nel fare gli auguri al suocero. Un silenzio che non passa inosservato.

Intanto Carlo si trova in India da solo, senza Camilla. Qui è stato festeggiato da un gruppo di bambini che l’hanno omaggiato con un biglietto di auguri e una torta.