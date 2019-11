Kate Middleton non tradisce le aspettative al Remembrance Day e sfoggia la spilla speciale

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: sfida di cappotti al Remembrance Day

Kate Middleton per la Remembrance Sunday ha voluto rendere omaggio a sua nonna paterna. E per una volta ha pensato alla sua famiglia d’origine e non a quella Reale.

La Duchessa di Cambridge non ha tradito le aspettative durante la cerimonia in ricordo dei caduti di guerra. Al cenotafio è apparsa accanto alla Regina Elisabetta e a Camilla, che nonostante la salute precaria era presente, sfoggiando uno dei suoi prestigiosi cappotti neri. Ancora una volta Kate sceglie Alexandrer McQueen, il brand che indossa in tutte le occasioni ufficiali più importanti.

Il capospalla s’ispira alle divise dell’esercito, forma strutturata, zip centrale, ornamenti che sembrano richiamarsi ai gradi militari. Lady Middleton lo abbina a un cappello con veletta, adagiato su una complicata pettinatura raccolta.

Sull’outfit rigorosamente nero, brilla però un dettaglio che non passa inosservato: una particolare spilla a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day. I papaveri sono i fiori più comuni cresciuti nei campi di battaglia più sanguinosi e il rosso indica proprio lo spargimento di sangue. Tutti i membri della Famiglia Reale la indossano, ma quella di Kate è speciale e racchiude un significato molto intimo per lei.

La spilla da 29,99 sterline è stata realizzata quest’anno in onore di coloro che lavoravano alla decodificazione dei messaggi segreti. La nonna paterna di Lady Middleton, Valerie Glassborow, contribuì a decifrare i codici tedeschi realizzati con la macchina Enigma. Sulla parte posteriore riporta la scritta: “Per non dimenticare”. È la prima volta che un Reale indossa il monile speciale.

Sul balcone del cenotafio Camilla, Elisabetta e Kate scambiano alcune battute. Ma la Regina è apparsa piuttosto seccata. A qualche metro di distanza, Meghan Markle è comparsa su un altro terrazzo con la Contessa del Wessex, indossando un cappotto di Stella McCartney coordinato a un cappello a tesa larga ultra chic. Di nuovo impeccabile, dopo la cerimonia al Remembrance Field.