Kate Middleton conferma il Natale dalla Regina, smacco a Meghan e Harry

Le feste di Natale sono sempre più vicine e, come già annunciato, Meghan e Harry le trascorreranno negli USA in compagnia di Doria Ragland, madre della Duchessa di Sussex. Cosa faranno Kate e William? Come sottolineato dalla giornalista Brittani Barger, esperta delle vicende della Royal Family, i Duchi di Cambridge non hanno ancora confermato la loro presenza a Sandrigham.

Sulla loro decisione non ci sono ancora certezze. Nel corso degli anni, William e la consorte hanno infatti trascorso il Natale con entrambe le famiglie. Nel 2012, quando Kate era in attesa del Principe George, hanno per esempio scelto di passarlo presso la dimora dei Middleton.

In una nota ufficiale inviata alla testata Express, Buckingham Palace ha fatto sapere che non verranno confermati in anticipo i nomi dei membri della Royal Family che trascorreranno il Natale con la Regina Elisabetta a Sandrigham.

Per quanto riguarda le coppie Kate – William e Meghan – Harry rammentiamo che, negli ultimi due anni, hanno trascorso il giorno di Natale in compagnia della sovrana. Nel 2017, Meghan è stata la prima fidanzata ufficiale di un membro della Famiglia Reale a partecipare ai festeggiamenti natalizi dei Windsor.

Come già ricordato, nelle scorse settimane è arrivata la conferma relativa all’assenza di Meghan e Harry, che passeranno le festività natalizie a Los Angeles in compagnia della nonna materna del piccolo Archie. In merito alle intenzioni di William e Kate non si sa ancora nulla.

Di certo c’è che, se i Duchi di Cambridge dovessero decidere di trascorrere il giorno di Natale in compagnia della Regina e degli altri membri della Royal Family, sarebbe un grosso smacco per Meghan e Harry.

Se la loro decisione di passare le festività natalizie oltreoceano non è stata in alcun modo contestata dal Palazzo (come già detto, è normale che le nuove generazioni della famiglia non passino sempre il Natale con la Regina), le dichiarazioni rilasciate nel corso del documentario girato in Africa e i contrasti con la stampa hanno suscitato reazioni per nulla positive.

Meghan e Harry hanno infatti perso l’appoggio di Carlo e, come rivelato da una fonte vicina ai Royals, sarebbero stati isolati dal resto della famiglia per volere della sovrana. Questo clima teso avrebbe portato Kate a contattare la cognata per cercare di appianare mesi e mesi di contrasti e di riportare un po’ di pace nella Royal Family.