Kate Middleton, le mosse per avvicinarsi alla Regina e lasciare indietro Meghan

editato in: da

Kate Middleton, 9 anni a Corte

La vita dei membri della Famiglia Reale Inglese è, sicuramente, caratterizzata da giochi d’astuzia e strategie. A saperlo meglio di ogni altro sono Kate Middleton e Meghan Markle che da sempre sono sottoposte al giudizio della Regina Elisabetta II e, a modo loro, si sono giocate il tutto per tutto per entrare (o uscire) dal suo cerchio di benevolenza.

Adesso, con Meghan Markle e Harry lontani da Londra, pare che sia la Middleton a preparare un piano per entrare sempre più nelle grazie della Sovrana. Stando a quanto riportato dal quotidiano online Express, la Duchessa di Cambridge non vede l’ora di tornare a Balmoral.

Come mai? Semplice: perché proprio la residenza estiva dei Windsor è stata la cornice dei primi incontri con la Regina. E, sempre in base a diverse fonti vicine alla Royal Family, sarebbe lì che le due si sarebbero scambiate le prime confidenze, sviluppando una complicità inusuale per Elisabetta.

Certo, non si può parlare di amicizia. O meglio, non ancora. Perché la strategia di Kate sarebbe proprio questa: accattivare la Regina durante le vacanze, condividendo con lei tutte le passioni che hanno in comune, prime tra tutte le lunghe passeggiate e la fotografia amatoriale.

Ebbene sì: pare che Elisabetta abbia una grande passione soprattutto per le foto di famiglia. Per questa ragione ha già permesso a Kate di fare qualcosa che generalmente non è concesso a nessun membro reale: scattare foto ai suoi figli e al marito all’interno delle proprietà reali.

Le foto per le ricorrenze di famiglia (ultima in ordine di tempo quella del piccolo George nel giorno del suo compleanno) sono scattate dalla stessa Middleton. Nella biografia non autorizzata della Duchessa, Kate: The Future Queen, l’autrice Katie Nicholls sottolinea l’importanza di questa concessione:

Come donna che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, la Regina raramente abbassa la guardia. Pochissimi a parte la sua famiglia e gli amici più cari riescono a vedere la vera Elisabetta. Se ha autorizzato Kate a scattare da sola le foto, vuol dire che ha completa fiducia. Una fiducia assolutamente in crescendo.

L’obiettivo di Kate, dunque, sarebbe sfruttare il periodo di vacanza a Balmoral per aumentare questa fiducia e rendersi indispensabile per la Monarca. Questo porterebbe automaticamente a oscurare Meghan, che per quanto distante è pur sempre un’amica-nemica piuttosto importante in termini di attenzioni.

D’altronde, la stessa Meghan aveva dei piani per detronizzare Kate. Non stupisce dunque che la moglie del Principe William voglia anticiparla e impedirle di fare qualsiasi mossa, rendendosi talmente indispensabile e credibile per la Regina da non dare nessun margine alla Markle.