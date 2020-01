Kate Middleton, il messaggio segreto per Meghan Markle che sfida la Regina

editato in: da

Kate Middleton lancia un messaggio a Meghan Markle nel suo video di fine anno, sorprendendo tutti. In crisi con William, la duchessa di Cambridge sembra decisa a fare pace con la cognata, dopo un periodo segnato da liti e ripicche. Per questo motivo, al contrario di quanto è accaduto lo scorso anno, ha scelto di inserire l’ex star di Suits e Harry nel suo video di ringraziamento.

Come di consueto, Catherine e William hanno condiviso su Instagram un video in cui raccontano i momenti più emozionanti del 2019. Fra questi molti sono dedicati proprio a Meghan Markle, dalla giornata all’insegna del tennis con Kate Middleton al battesimo del piccolo Archie. I duchi di Cambridge hanno deciso di lasciare grande spazio a quelli di Sussex, un gesto che non è passato inosservato.

La scelta di Kate di deporre le armi e tendere la mano verso Meghan arriva in un momento molto particolare. Catherine Middleton, secondo i tabloid, sta vivendo una profonda crisi con William, tanto che a Corte si parla persino di divorzio. Fra qualche giorno la coppia reale volerà verso le Antille dove il primogenito di Diana ha organizzato un viaggio per tutta la famiglia. Lo scopo? Recuperare il legame con la moglie e ritrovare l’armonia di un tempo.

Per farlo William e Kate si sono allontanati da Sandringham e dalla Regina che, con le sue rigide regole e l’etichetta, li ha tenuti separati durante tutte le feste di Natale. La Sovrana, nonostante sia molto legata a Harry, è sempre più infastidita dalle scelte del nipote e della sua consorte. La decisione di andare in Canada per Natale, anziché restare in Inghilterra, non è piaciuta a Elisabetta che per vendicarsi ha letteralmente cancellato i duchi di Sussex dal suo video di auguri per le feste.

Il sospetto è che Kate, stanca delle pressioni della Regina, sia pronta a chiedere aiuto a Meghan Markle per sistemare le cose in famiglia. Un gesto, quello di Catherine, che avrebbe già infastidito la Sovrana e che potrebbe scatenare una nuova guerra nella Royal Family.