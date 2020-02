Kate Middleton messa sotto pressione dal Palazzo dopo l’addio di Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton salva la Monarchia in fattoria e in cucina

Si è alzata la posta in gioco per Kate Middleton dopo che Meghan Markle è uscita rumorosamente dalla Monarchia. Buckingham Palace si appoggia totalmente a lei per promuovere il piano di ammodernamento della Corona. E la Duchessa di Cambridge ha risposto secondo le aspettative.

Negli ultimi tempi, Kate è finalmente uscita dall’ombra di suo marito William, pur rimanendo entro i margini delle convenzioni e del protocollo. Dopo il divorzio di Meghan e Harry dalla Famiglia Reale, la Corte ha messo letteralmente sotto pressione Lady Middleton, intensificando anche i suoi impegni pubblici, addirittura chiedendola di comparire a più eventi nello stesso giorno.

In particolare, Kate è impegnatissima nel progetto “Le 5 grandi questioni sugli under 5” che la vede in tour per tutto il Paese e oltre. E così eccola nella stessa giornata volare a Belfast per trascorrere qualche ora in fattoria coi bambini e poi preparare il pasto in una caffetteria della Scozia, previo cambio di soprabito e scarpe.

Camilla Tominey, esperta di questioni reali, ha sottolineato come Kate sia messa sotto pressione per traghettare la Monarchia verso il futuro. “Certo, il Principe William è la star, ma Kate ha notevolmente aumentato la posta in gioco”. “È lei a emergere dall’ombra di William per ritagliarsi il suo percorso di futura Principessa del Galles“.

Il ruolo di Lady Middleton all’interno della Monarchia è cresciuto dopo l’addio di Meghan. Nonostante il maggior coinvolgimento nelle questioni della Corona, Kate negli ultimi tempi è apparsa più serena e anche con William la sintonia appare perfetta, come se con l’allontanamento della cognata, si sia dissolta l’atmosfera greve dello scorso anno.