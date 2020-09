Kate Middleton e Meghan Markle, i soprannomi segreti della Famiglia Reale

editato in: da

I membri della Famiglia Reale inglese sono pubblicamente noti con titoli nobiliari specifici. William e Kate, per esempio, sono i Duchi di Cambridge. Quando l’attenzione mediatica si spegne, nel privato delle loro dimore, i Royals utilizzano una serie di soprannomi a dir poco curiosi.

Qualche esempio? La rivelazione di Harry, che nel corso di una conference call su Zoom in occasione del 125° anno dalla fondazione della Rugby Football League ha affermato di chiamare il piccolo Archie, nato nel maggio 2019, “little man” (ometto).

Il secondogenito di Carlo e Diana ha altresì dichiarato di essere felice di avere a disposizione un ampio spazio aperto per farlo giocare. Cosa dire, invece, di Meghan Markle? Come rivelato dal tabloid Mail on Sunday, il Principe Carlo avrebbe soprannominato l’ex attrice di Suits “tungsten”. Questo curioso soprannome, che fa riferimento a un metallo noto per la sua robustezza, sarebbe legato al carattere della moglie di Harry, donna forte e determinata.

Lady Markle ha anche altri soprannomi. Sua madre Doria Ragland, per esempio, la chiama “flower”. La mamma del piccolo Archie ha rivelato anche di essere conosciuta come MM, acronimo che utilizzava anche sulle pagine del suo ormai defunto blog The Tig, chiuso dopo essere entrata a far parte della Famiglia Reale.

L’ex interprete di Rachel in Suits ha riservato al marito un soprannome fin dal loro primo appuntamento. A rendere noto questo particolare ci ha pensato un’amica di Lady Markle, la quale ha rivelato che, poche settimane dopo la loro prima uscita assieme, l’allora attrice ha cominciato a rivolgersi a Harry con l’affettuoso nomignolo “Haz”. Nel corso del celebre documentario Harry e Meghan: An African Journey, trasmesso su ITV nel 2019 e passo decisivo nell’allontanamento tra i figli di Carlo e Diana, Meghan ha specificato di rivolgersi frequentemente al marito utilizzando la semplice iniziale del suo nome di battesimo, la lettera H.

Anche i Duchi di Cambridge nel privato sono soliti chiamarsi con teneri soprannomi. Qualche esempio? William che si rivolgerebbe spesso a Kate utilizzando gli appellativi “darling” e “poppet”. Lady Middleton, dal canto suo, durante la partecipazione in coppia al Chelsea Flower Show è stata sentita mentre chiamava il marito utilizzando la parola “babe”.