Kate e Meghan sempre più vicine, ma la collaborazione è già naufragata

La collaborazione fra Kate Middleton e Meghan Markle per un documentario di Netflix sarebbe già naufragata. A svelarlo è Page Six secondo cui, al contrario di quanto era stato svelato nei giorni scorsi, le cognate non lavoreranno insieme. A diffondere la notizia era stato Us Weekly che aveva parlato di contatti fra la moglie di Harry e quella di William per un progetto ambizioso dedicato alla filantropia.

L’idea però non sarebbe stata portata avanti. “Fonti vicine alla famiglia reale hanno negato che accadrà”, si legge su Page Six. A frenare la collaborazione sarebbero state le preoccupazioni dei Cambridge e della Regina di fronte al libro di memorie di Harry. Il principe ha annunciato che pubblicherà una autobiografia in cui, ancora una volta, parlerà della sua vita nella famiglia reale.

Dopo la Megxit e il trasferimento negli Stati Uniti, il secondogenito di Diana ha iniziato a raccontarsi come mai aveva fatto prima, senza risparmiare frecciatine alla Royal Family. Il principe ha definito la vita a Corte come “un misto tra il Truman Show e lo zoo” e ha criticato il padre Carlo per il comportamento tenuto dopo la morte dell’amata mamma Lady Diana. “Non penso che dovremmo puntare il dito o incolpare qualcuno – ha chiarito -, ma certamente ho sperimentato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei genitori avevano sofferto. Per questo voglio assicurarmi di interrompere questo circolo”.

Se in seguito alle dichiarazioni di Harry e all’intervista scandalo rilasciata dal principe e Meghan Markle a Oprah Winfrey la pace sembrava un miraggio nella famiglia reale, nei prossimi mesi la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Il principe avrebbe già chiesto aiuto a Eugenia di York, amica dei Sussex, per il libro di memorie, mentre la Regina avrebbe deciso di correre ai ripari, organizzando una riunione d’emergenza a Balmoral con tutti i membri della Royal Family.

La situazione dunque è piuttosto delicata e non sembra lasciare spazio per una collaborazione fra Kate Middleton e Meghan Markle, tantomeno in un progetto – quello di Netflix – che in passato aveva fatto arrabbiare sia la Regina che Carlo.