Kate Middleton sconfitta da Meghan: i Duchi di Sussex vincono su Instagram

Harry e Meghan continuano a sferrare colpi bassi a Kate e William, anche se questa volta inconsapevolmente: i Duchi di Sussex hanno infatti raggiunto gli 11,1 milioni di follower su Instagram, sorpassando il Duca e la Duchessa di Cambridge a pochi giorni dalla separazione dalla famiglia Reale.

Il principe Harry e Meghan Markle, che gestiscono l’account Sussex Royal, hanno visto crescere il numero dei loro seguaci dopo aver annunciato il loro addio alla Corona.

La coppia, che si dividerà tra il Canada e il Castello di Windsor, ha ormai superato l’account Kensington Royal, gestito dal Principe William e Kate Middleton, nonostante questo sia attivo da molto più tempo (i duchi del Sussex sono approdati su Instagram solo lo scorso aprile).

A primo impatto, la differenza potrebbe sembrare minima: 11,1 milioni contro 11 milioni sembrano pochi. Invece anche se entrambi gli account hanno un gradimento simile per singolo post (circa 300.000 mila cuoricini), l’annuncio della perdita del titolo di altezze reali ha fatto guadagnare loro quasi 2 milioni di like dai fan.

Ciò ha creato di fatto i presupposti per la crescita del loro seguito, che in base agli esperti interpellati dal Daily Mail è destinato a crescere. Inoltre i Duchi del Sussex ogni mese seguono un nuovo account per mettere in risalto le cause benefiche a cui si dedicano.

Il 19 gennaio Harry ha rotto il silenzio sulla questione Megxit e ha parlato per la prima volta della separazione dalla Corona, rivelando la sua profonda tristezza. Ha ammesso quanto gli è costato lasciare la sua famiglia ma ha precisato che per lui e la moglie “non c’era altra scelta” che abbandonare gli alti doveri reali. Tuttavia ha promesso che il loro non è un vero allontanamento dalla Monarchia.

Harry ha pronunciato il suo discorso durante una cena formale all’ente benefico che sostiene i giovani affetti da AIDS, fondato nel 2006. Un discorso emozionante e molto personale nel quale ha ribadito il suo proposito di servire la Regina e il Commonwealth, senza fondi pubblici.

Durante l’incontro ha sottolineato che la scelta sua e di Meghan è stata sofferta, avvenuto dopo mesi di discussioni, “per fare un passo avanti in quella che spero possa essere una vita più pacifica”. Malgrado la separazione dalla Famiglia Reale, Harry spera di continuare a servire la Regina e il suo Paese, insieme alla moglie, anche se in altro modo.