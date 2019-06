Kate Middleton e Meghan Markle, quanto lavorano in un anno

editato in: da

Una rivista inglese ha fatto il conto delle ore di lavoro di Kate Middleton e Meghan Markle.

Gli impegni ufficiali dei reali, sono tantissimi: tra uscite pubbliche, doveri e apparizioni, sono molte le ore di lavoro che si trovano ad affrontare. Ma quanti sono i giorni effettivi in un anno, in cui i membri della famiglia reale hanno lavorato?

Secondo la rivista inglese Hello, la Principessa Anna, 68 anni, è in assoluto colei che ha dedicato più tempo per gli impegni pubblici. Il principe Carlo, insieme a Camilla, ha raggiunto i 100 giorni di lavoro in un anno.

Decisamente minori le stime per Kate e Meghan. Sembra infatti che la duchessa di Sussex, abbia lavorato soltanto 16 giorni, interrompendo le attività pubbliche a causa dell’inizio della maternità, mentre la Duchessa di Cambridge è arrivata a 25.

In realtà, anche la Regina ha mantenuto un numero basso di giorni lavorativi durante l’anno. È un dato di fatto che, negli ultimi anni, per sua volontà abbia ridimensionato gli impegni pubblici, arrivando comunque a un totale di 28 giorni in funzioni pubbliche.

C’è però un reale che, per ore di lavoro, supera di gran lunga la Regina e le due duchesse, si tratta appunto della principessa Anna, attivissima tutt’oggi su diversi fronti.

Per quanto riguarda le duchesse di Sussex e Cambridge invece, nonostante siamo abituate a vederle tra impegni mondani e uscite pubbliche, i loro doveri lavorativi, sono decisamente ridotti rispetto a quelli degli altri reali. L’interesse attorno a Kate e Meghan è piuttosto alto, non è un caso infatti che si parli spesso delle due duchesse e dei loro rapporti con la famiglia reale.

Del resto, lo sappiamo, i fatti di cronaca hanno più volte messo in evidenza gli atteggiamenti di sfida di Meghan Markle nei confronti delle tradizioni centenarie della famiglia reale.

Anche Kate Middleton, diventata ormai icona di lifestyle, è protagonista assoluta dei media: i suoi outfit, il rapporto con William e con i due sui royal babies, ai fotografi non sfugge niente della vita della duchessa di Cambridge.

A fronte dei dati entrati in nostro possesso però, una domanda sorge spontanea: come trascorrono Kate Middleton e Meghan Markle, il resto dei giorni dell’anno, quando non lavorano?