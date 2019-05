Kate Middleton batte Meghan Markle: i suoi orecchini di perle fanno tendenza

editato in: da

Kate Middleton lancia una nuova, classica tendenza: gli orecchini di perle.

Dopo il cappello a fascia, diventato ormai un accessorio indispensabile e le calze color carne, la Duchessa di Cambridge detta un altro must intramontabile, le perle appunto.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Kate è meglio di un’influencer dal punto di vista economico e di stile. In particolare, i suoi orecchini a cerchio con perla a goccia sono andati letteralmente a ruba e il brand della designer Annoushka Ducas ha visto un fenomenale incremento delle vendite. Complice anche il prezzo, 320 sterline.

In realtà, Lady Middleton possiede diversi paia di orecchini realizzati con le perle che ripropone nelle più diverse occasioni, dimostrando che i classici monili sono versatili e possono essere sfoggiati con outfit casual o con abiti da sera. Ad esempio al Garden party di Buckingham Palace, ne ha indossato un paio molto prezioso che appartenevano a Lady Diana.

Nonostante la Duchessa sia accusata di essere fin troppo tradizionale in fatto di moda, la moglie di William sa quel che fa. E ancora una volta rende attuali accessori che sono considerati generalmente “vecchi” o superati. Kate rende evidente che le perle sono il passepartous che salva in ogni occasione, senza necessariamente spendere un patrimonio. E per questo tutte noi dovremmo possederle.

Lady Middleton meglio di Meghan Markle? La risposta è sì. L’effetto Kate non delude e tutto quello che indossa va a ruba. La chiave del suo successo sta in questo: la moglie di William si presenta come una di noi: una tenera mamma, una donna che ama la sua famiglia pur non trascurando i suoi doveri professionali. E in fatto di moda, riesce sapientemente a proporre un mix perfetto di capi griffati e irraggiungibili con altri più alla portata di tutti.

Al contrario la moglie di Harry ama mettersi in mostra e, per quanto sia incantevole, predilige look in stile hollywoodiano.