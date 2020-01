Kate Middleton, Meghan Markle le invia un messaggio. E William la minaccia

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Meghan Markle rompe il silenzio e invia un messaggio a Kate Middleton su Instagram. La Royal Family sta vivendo un momento di profonda crisi e il 38esimo compleanno della duchessa di Cambridge è stato piuttosto amaro, segnato dall’annuncio dei duchi di Sussex della loro separazione dalla Corona.

Una notizia che era nell’aria, ma che, ora che è diventata concreta, ha portato grande scompiglio. Mentre la Regina ha già mobilitato il suo staff per capire cosa accadrà e fronteggiare la Megxit – come è stata soprannominata dai tabloid inglesi in analogia alla Brexit – Meghan e Harry hanno deciso di rompere il silenzio per augurare buon compleanno a Kate.

I duchi di Sussex hanno infatti postato un commento sotto la foto in cui la moglie di William ringraziava tutti per gli auguri di compleanno. “Auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di Cambridge”, hanno scritto Meghan e Harry aggiungendo anche un cuore rosso e una torta. Un modo, forse, per cercare di placare le ire di Catherine, oscurata nel giorno del suo compleanno dal grande annuncio della cognata.

Meghan, non a caso, ha scelto proprio il 9 gennaio, giorno in cui è nata la Middleton, per annunciare ai sudditi la volontà di “divorziare” dalla Royal Family e diventare indipendente. Da Kate nessuna reazione al commento, ma una cosa è certa: ora che la Markle ha affermato la sua voglia di libertà, dovrà lottare per averla.

Contro di lei infatti non c’è solo la Regina, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe appreso della Megxit dalla tv, ma soprattutto Carlo e William. L’ex marito di Lady Diana, come rivela il Times, sarebbe furioso e avrebbe minacciato di tagliare i fondi alla nuora e al figlio. I Sussex infatti hanno annunciato la volontà di rendersi indipendenti anche finanziariamente. Per farlo vorrebbero utilizzare dei fondi versati da Carlo alla coppia come appannaggio reale. Si tratta di milioni di sterline l’anno che sia il principe del Galles che William avrebbero minacciato di non pagare.

“Comprendiamo i loro desideri – hanno fatto sapere da Palazzo -, ma si tratta di questioni complicate, che richiedono tempo per essere risolte”. Così Meghan è volata in Canada per riabbracciare Archie, mentre Harry è rimasto a Londra per negoziare l’uscita dalla Royal Family.