Kate Middleton e Meghan Markle, il segreto dei loro look verdi

Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le orme di Lady Diana per quanto riguarda la scelta di indossare abiti verdi durante i loro tour istituzionali. Come molti dettagli relativi alle apparizioni pubbliche dei Royals britannici, anche questa selezione cromatica non è un caso.

Il verde è infatti un colore fortemente simbolico per chi professa la fede islamica. Si dice infatti che fosse il preferito di Maometto. Da non dimenticare è poi il fatto che, nel Corano, coloro che sono in paradiso vengono descritti con indosso abiti verdi realizzati in seta fine.

Per questo motivo, le donne della famiglia reale inglese danno ampio spazio a questo colore quando sono in tour in Paesi islamici. Esemplare a tal proposito è il recentissimo viaggio di Kate e William in Pakistan. Durante i quattro giorni di tour, la Duchessa di Cambridge ha catalizzato l’attenzione del mondo indossando, in occasione della visita presso una moschea di Lahore, uno shalwar kameez di chiffon turchese impreziosito con ricami in oro (si tratta dell’abito nazionale del Pakistan).

Il colore verde, anche se di un tono diverso, è stato scelto pure da Meghan Markle durante l’incontro con i vertici della Moschea Auwal nel corso del recente tour di dieci giorni in Sudafrica. Come già detto, si tratta di una scelta che ricalca quelle di Diana che, per esempio, nel lontano 1991 ha indossato un abito con diverse sfumature di verde in occasione della visita alla moschea Badshahi di Lahore. Nel caso specifico del Pakistan, la scelta del verde è ancora più d’impatto perché si tratta del colore della bandiera nazionale.

A dimostrazione di ciò è possibile ricordare il fatto che, sempre durante il tour in Pakistan, Kate ha indossato capi verdi anche in occasioni che nulla avevano a che fare con la visita a luoghi di rilevanza religiosa (in tali contesti, la Duchessa di Cambridge si è ovviamente coperta il capo in segno di rispetto).

Tra gli outfit che ha sfoggiato durante gli eventi mondani spicca senza dubbio l’abito verde bottiglia della stilista Jenny Packham, capo indossato in occasione di un ricevimento organizzato da Thomas Drew, alto commissario inglese, presso il Monumento Nazionale del Pakistan.