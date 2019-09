Kate e Meghan a cena insieme dopo le tensioni nel nome di Diana

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle depongono le armi dopo le ultime tensioni e cenano insieme nel nome di Diana, per volere di William e Harry.

Sono trascorsi 22 anni dalla morte di Lady D e i suoi figli non smettono di ricordarla. Da quel lontano 31 agosto del 1997, quando la Principessa del Galles morì in un terribile incidente stradale, ogni anno William e Harry trascorrono insieme quella giornata, commemorando la madre scomparsa.

Anche questa volta i duchi non hanno fatto eccezione e, come riportano fonti di Palazzo, si sono incontrati a Kensington Palace, insieme ai figli e alle rispettive mogli, per una cena in onore di Diana. Un insider ha raccontato all’Us Weekly che Meghan e Kate hanno accettato di buon grado di incontrarsi, convinte che onorare Lady D sia fondamentale per i loro mariti.

“Parlano di piccole cose che riguardano Lady D e che riescono ancora a strapparli un sorriso – ha svelato una persona vicina a Harry e William -. Ad esempio le vacanze sulla neve, le gite Thorpe Park, oppure gli sforzi che faceva per i loro compleanni”. Diana è morta quando i figli erano poco più che bambini, ma ha influenzato fortemente le loro vite. Oggi entrambi sono impegnati nelle associazioni benefiche fondate dalla Principessa e hanno rivoluzionato il modo di percepire la monarchia britannica.

“Aiutare il prossimo ed essere un modello per i meno fortunati è in cima alla lista delle loro priorità – ha spiegato una fonte -. Il lavoro di beneficenza che faceva lei era incredibile, così i figli discutono su come poter raccogliere l’eredità e continuare su quella strada”

Le tensioni fra Meghan e Kate dunque, almeno per ora, sembrano appianate. Le duchessa hanno trascorso le vacanze separate, cercando di riprendere fiato dopo un anno impegnativo che le ha viste scontrarsi su diversi temi. L’ex star di Suits è volata a Ibiza e poi a Nizza con Harry, sollevando un vespaio di polemiche per la scelta di usare un jet privato. Kate è stata con i figli e il marito ai Caraibi, ma la partecipazione ad una regata di beneficenza l’ha costretta a tornare prima a casa.