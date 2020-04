Kate Middleton, mamma severa: le regole che impone ai figli

editato in: da

Perfetta e impeccabile tra gli impegni di corte e i doveri familiari, Kate Middleton ha sempre dimostrato di essere una mamma molto premurosa e attenta verso i piccoli George, Charlotte e Louis.

Soprattutto in questo periodo particolare, durante il quale i Duchi di Cambridge e i pricipini stanno trascorrendo le loro giornate nella loro casa nel Norfolk, la tenuta di Anmer Hall, Kate Middleton si sta rivelando molto severa con i suoi figli.

Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, la Duchessa non vuole lasciare utilizzare a George, Charlotte e Louis dispositivi elettronici, come tablet o cellulari: alla rivista Okay! ha rivelato che la Middleton ha invece intenzione di incoraggiare la creatività dei suoi figli durante questo blocco.

Kate vorrebbe incanalare l’attività dei suoi bambini verso la pittura e lavoretti manuali, eliminando totalmente tv e schermi di ogni tipo: di solito è molto rigida sui tempi da trascorrere con la tecnologia, riducendoli al minimo.

L’esperta reale ha anche spiegato che questo periodo la splendida tenuta di Anmer Hall è perfetta per George, Charlotte e Louis: immersa nel verde, si sta rivelando una grande opportunità per i bambini, che possono trascorrere tanto tempo all’aria aperta e a contatto con la natura.

“Hanno strutture per arrampicarsi, altalene e uno stagno e ognuno dei bambini è responsabile della propria piccola zona dell’orto”, ha svelato la Nicholl.

La Famiglia Reale nel frattempo si sta preparando per il secondo compleanno del principe Louis, in programma il 23 aprile: nonostante le attuali restrizioni, Kate e William faranno tutto il possibile per rendere questa giornata fantastica. Il Principe George e la Principessa Charlotte starebbero creando pacchi e regali per il loro fratellino con la madre, durante le sessioni dei lavoretti manuali.

La Duchessa di Cambridge crede fermamente che trascorrere del tempo all’aperto svolga un ruolo chiave per la salute e la felicità dei bambini, costruendo basi che durano per tutta la vita, ed è per questo che incoraggia i suoi figli a svolgere attività in mezzo alla natura.

Kate Middleton si sta dedicando anche all’attività di homeschooling di George e Charlotte, organizzando così il tempo tra studio e divertimento. E come una mamma qualsiasi, la Duchessa sta assaporando questi momenti con i suoi bambini, cercando di intrattenerli e distrarli.