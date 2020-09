Kate Middleton, mamma perfetta: sceglie il denim e non sbaglia

editato in: da

Kate Middleton e William pronti a sostituire Meghan e Harry

Classe, eleganza e dolcezza sono solo tre delle caratteristiche che Kate Middleton ha dimostrato di avere da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. La Duchessa, che tutti immaginano già Regina, è sempre estremamente apprezzata dal popolo inglese e non, sia per i suoi look che per i suoi gesti. E, anche con la sua ultima apparizione, ha fatto incetta di complimenti.

William e Kate in compagnia dei loro figli George, Charlotte e Louis e il divulgatore scientifico David Attenborough, loro ospite, sono i protagonisti delle nuove foto rese pubbliche dai Duchi di Cambridge. La famiglia, felice e sorridente, è stata ritratta nei giardini di Kensington Palace dopo aver assistito alla proiezione del film-documentario David Attenborough: A Life On Our Planet.

Occhi puntati su Kate, che come sempre non sbaglia con il look scelto. Ha indossato un bellissimo abito midi totalmente in denim della stilista Gabriella Hearst. Il colore si sposa perfettamente con la sua carnagione e il taglio in vita, sottolineato con una piccola cintura, ne evidenzia il fisico perfetto. Maniche a tre quarti e gonna ampia e morbida rendono il vestito sofisticato. La Duchessa ha aggiunto, poi, soltanto un paio di comode ballerine di un blue intenso. L’acconciatura e il make-up, infine, sono molto naturali.

Bellissima ed elegantissima, anche la piccola Charlotte, che mostra somiglianze sempre più marcate con Kate. La piccola ha, infatti, indossato, proprio come la mamma, un vestitino di media lunghezza, a maniche lunghe e con una trama a fiori. Se per George, invece, sono stati selezionati una camicia a quadri e un pantalone lungo scuro, per il piccolo Louis l’outfit è più sbarazzino: felpa e pantaloncini corti.

Ad attirare l’attenzione, però, non è stato solo il look, come sempre impeccabile, di Kate e dei suoi figli, ma anche la sua estrema affettuosità nei confronti di George, Charlotte e Louis. La Middleton, nelle immagini, appare come una mamma premurosa ed attenta. Un atteggiamento, il suo, che ricorda molto quello che Lady Diana aveva con William e Harry e che già più volte è stato possibile ammirare in passato.

Le fotografie di famiglia dei Duchi di Cambridge sono sempre molto dolci: vedere Kate e William alle prese con i loro figli, infatti, scalda il cuore. Quali altri momenti ci mostreranno?