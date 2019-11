Kate Middleton, una di noi: l’incontro (segreto) con le altre mamme

editato in: da

Tutte le mamme lo sanno: tra i momenti immancabili nella loro vita ci sono gli incontri con i genitori dei compagni di scuola dei loro pargoli. Come si comporta Kate Middleton, che di figli ne ha tre e sicuramente ha tante mamme che vorrebbero stringere amicizia con lei?

Ebbene, proprio nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione sorprendente, che riguarda proprio la duchessa di Cambridge e una delle tanto famigerate riunioni di genitori. Sappiamo che il principino George, primogenito di Kate e William, frequenta dal 2017 la prestigiosa Thomas’s School di Battersea, e che dallo scorso settembre 2019 anche la piccola Charlotte lo ha raggiunto.

I duchi di Cambridge hanno sempre dichiarato di voler crescere i loro figli come bambini normali, dando loro la stessa infanzia comune e spensierata dei loro amici che non hanno sangue reale. Kate, a quanto pare, vuole dare il buon esempio – basti pensare allo shopping per Halloween che l’ha vista arrivare in un supermercato accompagnata da qualche guardia del corpo e dai suoi piccoli.

E che cosa c’è di più normale di fare amicizia con i genitori dei compagni dei propri bambini? Secondo quanto riportano i media inglesi, Kate Middleton avrebbe di recente partecipato a un incontro tra mamme, che si è tenuto presso l’Hollywood Arms, all’interno di uno dei suoi saloni privati più lussuosi.

E lo ha potuto fare senza essere assaltata dai paparazzi, in tutta tranquillità: solo un bicchiere tra amiche, come se questa fosse la cosa più normale del mondo per la futura regina consorte d’Inghilterra. Il pub, famoso anche per essere un locale piuttosto discreto, ha infatti un ingresso secondario posto sul retro, del quale Kate avrebbe usufruito per l’occasione.

Il Daily Mail ha svelato un’indiscrezione davvero interessante: pare infatti che questo ingresso situato in un vicolo posteriore sia stato costruito per il principe Harry, che da scapolo si è divertito molto e ha partecipato a numerose feste. L’Hollywood Arms è infatti uno dei ritrovi principali dell’alta società inglese, e per proteggere la privacy del suo cliente più famoso avrebbe ideato un piccolo ma ingegnoso stratagemma.

E oggi questo “ingresso segreto” sarebbe risultato molto comodo per Kate Middleton, un piccolo dettaglio che la accomuna ad Harry, in un momento in cui le due famiglie reali sembrano allontanarsi sempre di più.