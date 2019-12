Kate Middleton incanta in verde al ricevimento Nato a Buckingham Palace

editato in: da

Kate Middleton va in tv, abito rosso da 1.450 sterline

Si è tenuto oggi a Buckingham Palace un importante appuntamento, che ha visto l’intervento di molti personaggi politici internazionali. Ad accoglierli, la Regina Elisabetta e una radiosa Kate Middleton, che ha incantato tutti con il suo consueto sorriso e un look davvero fantastico.

L’occasione è quella del vertice della Nato a Londra, per festeggiare i 70 anni dell’Alleanza Atlantica. Alla cerimonia hanno partecipato Donald Trump e sua moglie Melania, ma anche Angela Merkel, Mark Rutte e il premier turco Recep Tayyip Erdogan con la moglie Emine. Nel pomeriggio, gli ospiti sono stati accolti dalla Regina a Clarence House, dove sono intervenuti anche il Principe Carlo e sua moglie Camilla. Più tardi, è stato il momento del ricevimento a Buckingham Palace. Melania Trump, favolosa in giallo e magenta, ha indossato un cappotto di Valentino e un abito abbinato alle décolleté Christian Louboutin.

Ma gli occhi di tutti erano puntati su Kate Middleton, ancora una volta incantevole. La Duchessa di Cambridge non sbaglia nella scelta dell’abito, puntando su un bellissimo Emilia Wickstead da quasi 1.000£ (circa 1.100€). E non sbaglia nemmeno nella scelta del colore, un verde luminoso che le dona davvero molto. Un trucco leggero ed autunnale, un paio di splendidi orecchini preziosi e il suo anello di zaffiro, regalo di fidanzamento del Principe William, completano un look favoloso. D’altronde, non è la prima volta che Kate sfoggia un abito della designer neozelandese: già qualche settimana fa aveva indossato un vestito blu cobalto a maniche lunghe, abbinato ad accessori neri.

Al vertice Nato, la Middleton era sola. Suo marito è ancora impegnato in Medio Oriente, dove si è recato per una visita ufficiale – alla quale Kate non ha presenziato, dando vita a numerosi gossip in merito ad una presunta quarta gravidanza. Il Principe Harry e Meghan Markle sono invece in congedo, perché hanno deciso di prendersi sei settimane di pausa da ogni impegno reale per stare in famiglia.

Tutta l’attenzione era dunque sulla Duchessa di Cambridge, che se l’è cavata a meraviglia. Alcuni esperti hanno notato come Kate fosse un po’ nervosa negli istanti che hanno preceduto il ricevimento, ma la sua gestualità è completamente cambiata nel corso della serata e il suo sorriso spontaneo ha rivelato un genuino divertimento.