Kate, look impeccabili per un’occasione speciale. Ma un dettaglio ricorda Meghan Markle

Kate Middleton è estremamente popolare non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo. Non è merito esclusivamente della sua estrema bellezza, della sua classe e della sua innegabile eleganza, ma anche del suo modo di fare, sempre affabile e gentile. Lo ha dimostrato, ancora una volta, con un gesto speciale.

Kate Middleton, nonostante l’emergenza sanitaria, continua a lavorare pur restando nella sua residenza ad Anmer Hall con William e i figli George, Charlotte e Louis. Pur utilizzando strumenti di comunicazione esclusivamente online, la Duchessa continua ad interagire con il popolo inglese. L’ultima sua iniziativa, inoltre, le fa veramente onore: per celebrare la settimana dedicata alla consapevolezza della salute mentale materna, ha preso parte ad una serie di video-chiamate speciali.

Kate Middleton, infatti, è riuscita a mettersi in collegamento con alcune donne appena diventate mamme o in procinto di partorire, con esperti ed ostetriche per discutere sul delicatissimo tema della salute mentale materna. Il video, poi, è stato pubblicato sui profili social ufficiali dei Duchi di Cambridge:

La duchessa di Cambridge – si legge nella didascalia del video – ha parlato con le ostetriche, gli assistenti sanitari, i genitori e gli esperti del settore delle sfide e dell’impatto che il Covid-19 sta avendo sulle neo-mamme, sulle donne in attesa e sulle loro famiglie.

Ad attirare l’attenzione non solo il carisma, il sorriso sincero e l’estrema disponibilità della Duchessa nell’affrontare i temi che stanno a cuore alla popolazione, ma anche il suo look, sempre impeccabile. Per partecipare alle video chiamate, Kate ha indossato ben due outfit diversi ed entrambi sono stati molto apprezzati. Inoltre, un dettaglio ha riportato alla mente Meghan Markle.

Per il suo primo look, Kate ha scelto un maglione celeste con righe a zigzag bianche. A questo capo, ha abbinato dei piccolissimi orecchini a cerchio color oro e un make-up estremamente naturale. Il secondo outfit era, per tonalità, simile al primo. Nel video, infatti, si vede la Duchessa indossare un abito azzurro floreale. Ha, inoltre, cambiato gli orecchini, questa volta dei piccoli pendenti.

Il paragone con Meghan Markle che, come la cognata, si è impegnata in questi giorni prendendo parte ad alcune video-chiamate, è inevitabile. Le due sono diverse più che mai, eccetto per un particolare: l’acconciatura. Entrambe, infatti, hanno scelto di appuntare parte dei capelli dietro la nuca, lasciandoli ricadere sulle spalle in modo molto naturale. Che Kate abbia preso ispirazione dell’acerrima nemica?

Kate Middleton, con le sue iniziative, ha, in ogni caso, dimostrato ancora una volta che la fiducia che molti hanno riposto in lei è meritata. Con il suo sorriso rassicurante, così, è riuscita ancora una volta a sollevare il morale della popolazione. Il volto teso dovuto ai litigi con Meghan Markle è ormai solo un brutto ricordo, proprio come la moglie di Harry, sempre più lontana dal cuore del popolo inglese.