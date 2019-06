Kate Middleton, look da favola in Cumbria: la giacca che tutte dovremmo avere

editato in: da

Kate Middleton e William si sono recati in Cumbria per un impegno legato alla campagna sulla salute mentale.

Dismesso l’outfit formale del Trooping The Colour, la Duchessa di Cambridge si è presentata con un look casual che è un vero must have. A cominciare dalla giacca kaki di Taylor London da 275 sterline.

Un capospalla che tutte dovremmo avere nell’armadio. Perfetta per le gite in campagna o per impegni all’aria aperta, specialmente se il clima è un po’ umido. Pratica coi suoi tasconi e chic. Infatti, Kate la abbina a una camicia bianca molto femminile, a un golf verde militare e a jeans skinny neri. Ai piedi Lady Middleton sfoggia i suoi scarponcini stringati di Chloé, dalla suola rinforzata.

Capelli raccolti in un elegante coda di cavallo, Kate è pronta per incontrare Max, Paddy e Prince Harry che non è suo cognato. Si tratta di tre spaniel, cani speciali che aiutano i loro padroni a ritrovare equilibrio e benessere mentale. Uno di loro, Max, l’aveva già conosciuto durante il Garden Party. La Duchessa si è fermata ad accarezzarli divertita, insieme a suo marito William.

Kate e William sono stati accolti calorosamente dalla folla: sorridono, stringono mani. Lei riceve fiori e scherza con una bambina. E infine si lascia tentare da un assaggio di formaggi locali.

La coppia è apparsa serena e rilassata, nonostante le voci di crisi dovute a un’infatuazione di Willi per Rose, la vicina di casa. Ma Kate non si è certo persa d’animo e prontamente gli ha fatto capire che deve ritornare sui suoi passi.