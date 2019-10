Kate Middleton licenzia l’assistente: fatale la divisione con Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton ha licenziato una delle sue assistenti personali, Sophie Agnew, subito dopo il suo rientro dal viaggio di nozze.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, il licenziamento è dovuto alla separazione tra Kate e William e Harry e Meghan Markle per quanto riguarda le attività benefiche. La settimana scorsa la Royal Foundation, l’associazione che è rimasta incarico solo ai Duchi di Cambridge, ha rimosso dal sito i Duchi del Sussex e ha espulso il progetto voluto da Meg a sostegno delle donne.

L’ultima conseguenza in ordine di tempo di questa divisione è stata dunque l’interruzione del rapporto di lavoro con la Agnew. La 32enne era al servizio di Kate e William da 7 anni e aveva il compito di coordinare le assistenti della Duchessa. Ma ora la sua attività è diventata superflua e Lady Middleton è stata costretta a cacciarla. La donna infatti non sarà sostituita, semplicemente la sua posizione è stata soppressa.

Da quando Kate ha sposato William nel 2011 è la seconda persona che ha licenziato del suo staff, un numero inferiore rispetto a quelli registrati da Meghan. In ogni caso, il licenziamento di Sophie Agnew non è senza ripercussioni. La 32enne non si aspettava un trattamento simile o quanto meno non pensava che l’avrebbero lasciata a casa subito dopo il matrimonio con Stuart Hill, direttore di una compagnia di assicurazioni.

Parenti e amici della donna hanno dichiarato di essere stati scioccati dalla notizia del licenziamento. La Agnew infatti aveva un ottimo rapporto coi Duchi e li aveva accompagnati anche in Australia nel 2014.

La notizia del licenziamento getta un’ombra sul viaggio in Pakistan di William e Kate, partiti oggi per il tour di Stato.