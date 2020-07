Kate Middleton, il legame speciale con suo figlio George

editato in: da

Kate Middleton, il figlio George compie 7 anni: identico a papà William

Il Principe George, primogenito di Kate e William, ha compiuto da pochi giorni sette anni. Secondo un’esperta di linguaggio del corpo, il suo legame speciale con la madre, la Duchessa di Cambridge, si rifletterebbe tantissimo nelle foto che Kate ha scattato e che sono state pubblicate sul profilo Instagram @kensingtonroyal per celebrare il compleanno del fratello maggiore di Charlotte e Louis.

Gli scatti sono stati commentati da Judi James, esperta di linguaggio non verbale. A suo dire, come si può leggere sul Daily Mail, il sorriso del Principino e i suoi occhi gentili sarebbero una chiara spia della sua relazione, stretta e positiva, con la mamma dietro la fotocamera.

Secondo la James, l’espressione dolce e serena di George, identico al padre quando aveva la sua età, è rivolta proprio a Kate, che ama molto fotografare i suoi bimbi, condividendo le istantanee sui social in occasione di compleanni e feste comandate.

Un’altra peculiarità che è stata osservata dall’esperta di linguaggio non verbale che ha detto la sua sugli ultimi scatti ufficiali del Principino George riguarda il colore degli outfit del piccolo.

Nelle foto pubblicate in occasione del suo settimo compleanno, George appare con una polo verde scuro e con una maglietta dalla fantasia mimetica. La presenza del verde in entrambe le istantanee non è considerata casuale, ma un richiamo al fatto che il primogenito di Kate, che si dice sia appassionato di elicotteri come suo padre, erediterà un giorno dalla bisnonna la carica di capo delle Forze Armate.

Judi James ha messo in primo piano diversi aspetti interessanti relativi ai messaggi che William e Kate ‘lanciano’ attraverso le foto dei loro tre figli. Ha per esempio notato che, molto spesso, George è ritratto mano nella mano con il padre William.

A detta dell’esperta, questo dettaglio suggerirebbe un ruolo attivo del Duca di Cambridge nell’incoraggiare George allo sviluppo di quelle qualità umane che risulteranno per lui fondamentali nel momento in cui salirà sul trono.

Tornando un attimo al colore verde, è bene fare presente che, secondo la James, questa scelta potrebbe rappresentare anche un riferimento alla passione che Kate Middleton ha per la natura e che sta cercando di trasmettere ai suoi tre figli.