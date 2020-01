Kate Middleton, le foto inedite con i sopravvissuti ai campi di concentramento

editato in: da

Kate Middleton, l’omaggio ai sopravvissuti dell’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria che ogni anno si celebra il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz-Birkenau, Kate Middleton ha condiviso alcune immagini inedite che la ritraggono con Steven Frank e Yvonne Bernstein, due sopravvissuti all‘Olocausto.

La Duchessa di Cambridge ha voluto commemorare le vittime della Shoah con un suo omaggio personale. Sul profilo Twitter di Kensington Palace ha condiviso delle foto, che lei stessa ha realizzato (Kate è un’appassionata di fotografie), in cui ha ritratto Steven e Yvonne insieme ai rispettivi nipoti.

Le immagini, scattate da Kate all’inizio del mese, fanno parte di un progetto per i 75 anni dalla fine dell’Olocausto. Steven, immortalato dalla Duchessa con le nipoti Maggie e Trixie, fu deportato nel campo di concentramento di Theresienstadt. Lui e i suoi due fratelli furono tra i 93 bambini sopravvissuti, su 15mila inviati là.

Yvonne è fotografata fa Kate con la nipote Chloe. Lei sopravvisse all’Olocausto grazie agli zii. Visse nascosta in Francia dove cambiò spesso nome e casa.

Lady Middleton, in accordo con William, ha voluto mostrare il lato privato del suo incontro con i sopravvissuti alla Shoah, pubblicando sulla pagina Instagram ufficiale alcuni scatti in bianco e nero che la ritraggono con Steven e Yvonne. Kate indossa un dolcevita nero e una lunga gonna in tartan. Parla e ride con loro, è evidente che si è creato un profondo legame e grande confidenza.

A commento delle foto, la Duchessa di Cambridge ha voluto dare un messaggio personale: “Nonostante l’incredibile trauma all’inizio della loro vita, Yvonne Bernstein e Steven Frank sono due delle persone più affascinanti che ho avuto il privilegio di incontrare. Guardano al loro passato con tristezza ma anche con gratitudine per essere stati alcuni dei pochi fortunati a sopravvivere. Le loro storie rimarranno con me per sempre“.

Kate Middleton e William hanno onorato le vittime della persecuzione nazista, partecipando alle cerimonie a Westminster e al Methodist Central Hall di Londra. Per l’occasione la Duchessa ha riciclato l’abito-cappotto grigio con colletto nero di Catherine Walker che ha abbinato a un paio di décolletée di Gianvito Rossi indossate con calze velate nere. I capelli sistemati in un semi-raccolto e gli orecchini di perle hanno contribuito a rendere ancora più austero il suo look.

Mentre Camilla è volata in Polonia per assistere alla commemorazione dei 75 anni dalla liberazione di Auschwitz.